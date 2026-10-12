BTS transmitirá sus conciertos de Argentina y Brasil en cines: fechas y cómo comprar entradas en Perú

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Corre a preparar tu ARMY Bomb! BTS volverá a remecer la pantalla grande con la proyección de dos conciertos de su gira World Tour Arirang, realizados en Argentina y Brasil. Sus fans podrá disfrutar de ambos espectáculos en distintas salas de cine de Perú.

BTS llegará a cines peruanos

Las proyecciones formarán parte del formato internacional Live Viewing, que permite disfrutar de espectáculos musicales en la pantalla grande. En esta ocasión, el público podrá acompañar a BTS durante sus presentaciones en Buenos Aires y São Paulo, con subtítulos para los espectadores peruanos.

La primera transmisión está programada para el sábado 24 de octubre, con el concierto realizado en Argentina. La segunda llegará el viernes 30 de octubre, con el espectáculo de Brasil.

Y por si fuera poco, ambas presentaciones contarán con funciones repetidas al día siguiente: el 25 de octubre tocará el concierto de Buenos Aires y el 31 el de São Paulo. Así, el fandom sumará cuatro chances para disfrutar al máximo.

¿En qué cines ver a BTS?

Las funciones podrían llegar a cadenas con presencia en Perú, como Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, UVK Multicines, Movie Time y Cinerama. Sin embargo, cada empresa deberá confirmar los complejos participantes, las salas disponibles y los horarios correspondientes.

La programación puede variar entre Lima y otras ciudades, por lo que no todas las sedes necesariamente ofrecerán las mismas funciones. Por ello, lo más recomendable es revisar la cartelera oficial de cada cadena antes de organizar la salida con amigos o integrantes del fandom.

Las proyecciones podrían realizarse en salas tradicionales o formatos especiales, según la disponibilidad de cada complejo.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Hasta el momento, no se ha establecido una tarifa única para ver los conciertos de BTS en los cines peruanos. El precio dependerá de la cadena, la ciudad, el tipo de sala y la función elegida.

Asimismo, los formatos especiales, como IMAX o 4D, podrían tener costos diferentes a los de una sala convencional. La información disponible también señala que las entradas se venderían a precio completo, sin promociones, vales ni descuentos.

¿Cómo comprar entradas en Perú?

Para conseguir tus entradas, deberás ingresar a la página web o aplicación oficial de la cadena que programe el evento y buscar BTS World Tour Arirang.

Luego, tendrás que elegir la ciudad, el complejo, la fecha disponible —24 o 30 de octubre, o sus respectivas repeticiones—, el horario, el formato de sala y los asientos. Finalmente, deberás completar el proceso de pago según las indicaciones de la plataforma.

La disponibilidad dependerá de cada función y de la capacidad de las salas, por lo que conviene revisar las carteleras oficiales con anticipación.

Así, los ARMY de Perú podrán volver a disfrutar de BTS en pantalla grande durante octubre, con cuatro fechas para seguir de cerca las presentaciones de Argentina y Brasil.