Pamela Franco revela que creará una ONG para niños con autismo: "No todos tenemos las mismas condiciones"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco apuesta por un nuevo proyecto fuera de los escenarios. La cantante anunció la creación de una ONG dirigida a niños con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias, con el objetivo de brindarles orientación y apoyo ante las dificultades que enfrentan durante la crianza.

Pamela Franco creará ONG

La cantante presentó la ONG Manos Azules en el Mundo de TEA junto con la inauguración de Sono de Tech, un centro genético que marca una nueva etapa en sus actividades.

Según explicó, ambas iniciativas nacieron de una experiencia personal: su maternidad y los desafíos que conoce de cerca al criar a una niña con trastorno del espectro autista.

Durante la presentación, Pamela Franco señaló que muchas familias necesitan acompañamiento para afrontar la crianza, encontrar orientación y acceder a atención especializada. Por ello, espera que su organización se convierta en una red de apoyo, especialmente para quienes no cuentan con los recursos necesarios.

"No se trata solamente del proyecto, sino también del compromiso social que llevamos dentro, porque lo vivimos y queremos compartirlo con otras madres. Es muy duro, porque, si bien es cierto que la lucha que damos por nuestros hijos siempre va a estar, como madres también necesitamos un soporte", manifestó.

¿Qué busca la nueva ONG?

Pamela Franco sostuvo que muchas madres enfrentan situaciones complejas sin tener una red cercana que las acompañe. En ese sentido, la organización buscará convocar a personas y entidades dispuestas a colaborar con niños diagnosticados con TEA y brindar respaldo a sus familias.

"Esta ONG quiere luchar porque sabemos lo difícil que es y que no todos tenemos las mismas condiciones. Para nosotras sería una alegría que muchas personas se unan para poder ayudar a muchos niños", agregó la cantante.

La actividad contó con la presencia de Xiomy Kanashiro, Luis Guadalupe, conocido como Cuto, y Rocío Miranda. También asistió Christian Cueva, pareja de Pamela Franco, quien expresó su respaldo a los nuevos proyectos de la artista.

Christian Cueva respalda proyecto

En declaraciones para la prensa, el futbolista de Sport Boys destacó la iniciativa de su pareja y reconoció que sacar adelante nuevos proyectos puede representar un desafío.

"Yo creo que todo lo que uno en la vida se propone es difícil, pero nunca imposible, así que yo muy feliz por ella, por este momento que está pasando", afirmó.

Christian Cueva también señaló que Pamela Franco tiene claros sus objetivos y aseguró que ambos atraviesan un momento tranquilo en su relación. "Ella tiene claras las cosas, ella tiene claro lo que quiere, y lógico, ¿no? Su felicidad, como repito, es la mía y viceversa", comentó.

Por ahora, Pamela Franco no ha detallado qué programas o servicios ofrecerá la ONG Manos Azules en el Mundo de TEA. Sin embargo, espera reunir a una comunidad que brinde orientación y respaldo a niños con autismo y sus familias.