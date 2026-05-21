¡Orgullo peruano! Susana Baca es confirmada en presentación en Nueva York

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante peruana Susana Baca ha sido confirmada como una de las estrellas que participará en uno de los escenarios más representativos de Nueva York en Estados Unidos, el multitudinario concierto de SummerStage 2026 que se realiza anualmente y este año tiene una celebración especial.

Confirmación está en la página web oficial del evento

Como todos los años, el evento realiza un brochure informativo con toda la lista de confirmados que se presentarán en distintas fechas que comenzarán desde el próximo 30 de mayo. La serie de conciertos denominado SummerStage forma parte del famoso festival de artes escénicas y música al aire libre que se celebra anualmente en la ciudad de Nueva York.

En el presente año, el evento celebrará su temporada número 40 con más de 60 conciertos y espectáculos con diferentes géneros musicales, incluyendo artistas internacionales. Dicho acontecimiento épico se llevarán a cabo en el emblemático Central Park.

La cinco veces ganadora del Latin Grammy, Susana Baca, sumará otro escenario emblemático a su carrera internacional: fue confirmada en la programación oficial del SummerStage 2026.

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¿Cuándo se llevará a cabo la presentación de Susana Baca?

La exministra de cultura se presentará el día 26 de julio en una jornada dedicada a la música afrolatinoamericanas, lugar donde compartirá escenario con una serie de dignas representantes a nivel global como la cantante brasilera Luedji Luna y la intérprete jamaicana Lady G, pionera femenina del dancehall y figura clave en la expansión internacional del reggae jamaicano.

Página web con la confirmación de la participación de Susana Baca junto a otras representantes en el evento internacional

Además, antes de este suceso único, la representante peruana dará una presentación en el país. Este acontecimiento tiempo de motivo su cumpleaños número 82 y se celebrará en próximo domingo 24 de mayo en el Gran Teatro Nacional del Perú, en su onomástico la cantante la brindará el show "La música que llevo en mí" y por medio de ello pasará un momento importante con sus seguidores que han estado en los momentos más importantes de su carrera artística.

Dentro del show, la intérprete peruana dará un espectáculo que retratará los temas más representativos de su carrera, aquellos que hasta el momento, la han hecho acreedora de cinco reconocimientos en los Latin Grammys

Como parte del repertorio de Susana Baca, la dirección general la tendrá Ricardo Pereira con el acompañamiento de 16 músicos en escena, incluso, se encontrarán referencias al cancionero criollo, compositores esenciales de la música peruana y pasajes ligados a la canción latinoamericana, además de un segmento dedicado al mundo andino.