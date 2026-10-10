Valery Revello se convirtió en madre por tercera vez y recibió felicitaciones tras el nacimiento de su bebé

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valery Revello vive uno de los momentos más especiales de su vida tras convertirse en madre por tercera vez. La modelo dio a luz a su bebé, fruto de su relación sentimental con el surfista Tomás Tudela, y compartió su felicidad en redes sociales, donde recibió numerosas felicitaciones de figuras del espectáculo y seguidores.

Valery Revello es madre por tercera vez

La influencer anunció la llegada de su pequeño a través de su cuenta personal de Instagram, donde publicó fotografías del recién nacido y tiernas imágenes junto a su pareja. Además, acompañó las instantáneas con un emotivo mensaje dedicado a su bebé, expresando la alegría que siente por tenerlo finalmente entre sus brazos.

Con este nacimiento, la familia suma un nuevo integrante y alcanza los cinco miembros, tal como había adelantado la modelo durante su embarazo. La llegada del bebé representa una nueva etapa para Revello y Tudela, quienes compartieron con sus seguidores la ilusión que les generaba la llegada de su pequeño.

"Mi amor que bendición tenerte con nosotros08.10.26. te amamos MI VIDA (...) OFICIALMENTE SOMOS 5", escribió en redes sociales.

Por otro lado, la modelo reveló que tuvo un parto natural y describió el proceso como agotador. Durante el alumbramiento, decidió experimentar las sensaciones del parto sin recurrir inicialmente a la epidural. Asimismo, destacó la capacidad del cuerpo femenino para afrontar este momento y compartió parte de su experiencia con sus seguidores.

"Dilatación 6 y aún no pedí la epidural. Esta vez quise sentir hasta lo más que podía, el cuerpo de una mujer es maravilloso", contó.

Valery Revello vuelve a convertirse en madre

La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales, donde distintas figuras del espectáculo le expresaron sus buenos deseos. Entre ellas estuvieron Andrea Cordero, expareja de Renato Tapia, y Angie Arizaga, quienes se sumaron a las felicitaciones por el nacimiento. De esta manera, Valery Revello inicia una nueva etapa familiar rodeada de muestras de cariño.

El lujoso regalo de Valery para su hija mayor

La creadora de contenido publicó una serie de imágenes en la red social Instagram en la que se ve el proceso de la sorpresa para su hija menor de 7 años, Vitto fruto de la relación con el futbolista seleccionado peruano Sergio Peña. El regalo de la madre de la menor causó gran sorpresa al tratarse de una lujosa camioneta.

Según lo publicado, la modelo y actual pareja del empresario Tomás Tudela, hizo énfasis en la motivación que significa su hija en su vida con la finalidad de lograr sus objetivos para darle lo mejor.