Mininter activa investigación tras difusión de presuntas amenazas contra la presidenta Keiko Fujimori

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior (Mininter) informó este lunes 5 de octubre que activó una investigación luego de la difusión de un material audiovisual que contiene presuntas expresiones de carácter violento relacionadas con la vida e integridad de la presidenta de la República. La medida fue adoptada a través de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las expresiones difundidas y determinar quiénes estarían involucrados en el material. El Mininter señaló que las actuaciones policiales se desarrollan con el objetivo de establecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

PNP busca identificar a participantes

Como parte de las primeras diligencias, la Dircote trabaja en establecer la identidad real de los participantes que aparecen o intervienen en el material audiovisual. Para ello, la Policía también busca verificar la autenticidad e integridad del contenido difundido, así como determinar el contexto en el que fueron realizadas las expresiones que motivaron la investigación.

El proceso contempla además establecer si existió algún tipo de coordinación o concertación vinculada con los hechos que son materia de investigación. Estos elementos permitirán a las autoridades contar con mayores elementos para esclarecer lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades, de acuerdo con las competencias de cada institución.

El caso se desarrolla luego de la difusión del material audiovisual, cuyo contenido fue puesto bajo análisis de las autoridades policiales. El Mininter remarcó que las diligencias continuarán para reunir información que permita establecer con precisión las circunstancias relacionadas con el material.

Mininter activa investigación

Informe fue remitido al Ministerio Público

Como parte de este procedimiento, los elementos obtenidos durante las diligencias fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público mediante el Informe N.° 284-2026-DIRCOTE-PNP/DIVOEC-DEPOTC. El documento fue remitido para que se adopten las acciones que correspondan dentro del ámbito de las competencias de la Fiscalía.

El Ministerio del Interior indicó que la Policía Nacional continuará desarrollando las diligencias especializadas necesarias para esclarecer los hechos. Asimismo, señaló que estas actuaciones se realizarán bajo criterios de objetividad y profesionalismo, con respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico.

La investigación se mantiene en curso, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar las circunstancias y responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos materia de indagación.

El Mininter informó que la PNP ya desarrolla acciones para identificar a los participantes, verificar el material audiovisual y establecer el contexto de las expresiones difundidas. La remisión del informe al Ministerio Público permitirá que las instituciones competentes continúen con las acciones correspondientes mientras avanzan las diligencias.