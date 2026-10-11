Vinícius Júnior y Virginia Fonseca terminan su relación tras cuatro meses de haberse reconciliado

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La relación entre el futbolista brasileño Vinícius Júnior y la influencer Virginia Fonseca llegó nuevamente a su fin, cuatro meses después de que ambos retomaran su romance. La noticia se conoció el 11 de octubre de 2026, luego de que el entorno de la creadora de contenido confirmara la separación y negara que hubiera ocurrido una pelea.

El entorno de Virginia Fonseca confirmó la ruptura

La separación fue comunicada por el equipo de prensa de Virginia, que aclaró que el término de la relación no estuvo acompañado de discusiones. El pronunciamiento permitió confirmar que ambos decidieron dejar de continuar como pareja, aunque no se ofrecieron detalles sobre las razones de esta decisión.

"No hubo conflicto, no hubo pelea, solamente el entendimiento de no seguir más como pareja", acotó.

La confirmación llegó después de que circularan versiones sobre una posible crisis entre el delantero del Real Madrid y la influencer brasileña. Sin embargo, no se comunicó una explicación detallada sobre los motivos de la separación, por lo que las informaciones previas sobre supuestas discusiones no deben tomarse como una causa confirmada del final de la relación.

🚨 CONFIRMADO: Vinicius y Virginia han ROTO (@g1) El equipo de comunicación de la influencer se lo ha confirmado a la prensa brasileña: "Virginia Fonseca y Vini Jr. ya no están juntos. No hubo conflicto ni pelea, solo el entendimiento de que ya no desean continuar como pareja" https://t.co/KRp5VSUan3 Lee también Curwen regala entrada para una de las zonas más caras del concierto de BTS a ARMY de Huancavelica October 11, 2026

Una reconciliación que duró cuatro meses

La separación se produjo aproximadamente cuatro meses después de que Vinícius Júnior y Virginia Fonseca se reconciliaran. Durante ese periodo, la pareja volvió a dar señales públicas de cercanía. En septiembre, ambos mostraron anillos de compromiso, un detalle que fue recogido por la prensa brasileña y que llamó la atención por el momento que atravesaba su relación.

Sin embargo, la exhibición de los anillos no impidió que la pareja terminara nuevamente. La información difundida hasta el momento no precisa cuándo tomaron la decisión de separarse ni si existieron diferencias previas que influyeran en el desenlace. Tampoco se comunicaron detalles adicionales sobre posibles planes que ambos hubieran tenido como pareja.

Anuncio de boda.

Antes de conocerse la ruptura, también circularon informaciones sobre los desplazamientos de Virginia. Su equipo explicó que el viaje a Miami estaba previsto para que sus hijos visitaran a su padre, el cantante brasileño Zé Felipe, con quien la influencer tiene tres hijos. Esta aclaración surgió en medio de las versiones sobre una posible crisis sentimental.

Los rumores sobre una supuesta discusión en Madrid aparecieron antes de que se confirmara oficialmente el término de la relación. No obstante, el entorno de Virginia descartó que hubiera ocurrido una pelea y no atribuyó la separación a un episodio específico. Por ello, no existe una causa confirmada públicamente que explique por qué decidieron terminar.