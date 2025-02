Giacomo Bocchio NIEGA ser homofóbico: "Amigos gays tengo un montón, pecamos diferente"

Desde hace algún tiempo, Giacomo Bocchio fue duramente criticado por presuntamente tener actitudes despectivas en contra de la comunidad LGBT. Frente a estas circunstancias, el jurado de 'El Gran Chef Famosos' (EGCF) negó rotundamente ser homofóbico, y aseguró que tiene amigos gays, a pesar de no estar de acuerdo con el estilo de vida que llevan.

Durante una entrevista para el podcast Restaura2, el chef tacneño abordó este polémico asunto, el cual le ha valido cuestionamientos sobre su presencia en la pantalla chica. Por tal motivo, Giacomo aseguró que ha sido calificado de la peor manera, a pesar de no tener una aversión hacia las personas homosexuales, transexuales y otros.

Con respecto a las acusaciones de homofobia, Bocchio indicó que esto no es cierto, puesto a que, en su círculo social, mantiene amistad con "un montón" de homosexuales. No obstante, se mantuvo firme en sus creencias respecto a este asunto, indicando que su fe le permite orar por los "pecados" de sus allegados.

La controversia que involucra al chef tacneño en presuntos actos de homofobia surgió nada menos que durante su participación en el reality 'El Gran Chef'. Durante la tercera temporada, el influencer Josi Martínez comentó que su partición en el programa se volvió incómoda porque Giacomo mostró actitudes homofóbicas hacia él.

"Cuando eliminan a alguien y cuando se queda otra persona, los jurados se acercan a felicitar a la persona que se queda. Pero cuando eliminan a Santi y me quedo yo, se acercaron Nelly y Javier, que son los otros dos jurados, y este señor no se acercó. Eso no salió al aire porque es grabado, y no les conviene que salga", expresó en su momento el tiktoker.