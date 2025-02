Melissa Klug y Evelyn Vela ya NO SON AMIGAS: 'Blanca de Chucuito' revela el fuerte motivo de su enemistad

¡Ya no son amigas! Melissa Klug y Evelyn Vela 'rompieron palitos' y han confirmado que han puesto fin a su amistad. La empresaria fue una de las primeras en anunciar que se había distanciado de la 'Blanca de Chucuito', y aseguró que esto ocurrió por una "broma". No obstante, la expareja de Jefferson Farfán contó su verdad, y expuso el fuerte motivo por el que se alejó de ella.

En declaraciones para el diario Trome, Vela aseguró que su enemistad se dio cuando ocurrió el escándalo en donde vinculaban a Melissa con Christian Cueva. En aquella oportunidad, Evelyn se mostró distante de lo acontecido con su entonces amiga, y sugirió, con cierto sarcasmo, "que ahora la defienda Yahaira" de los problemas que tenía.

Por tal motivo, reiteró al referido medio que, actualmente, ya no hay una amistad con la 'Blanca de Chucuito', pero que recordará con cariño los buenos momentos que disfrutó con ella. Asimismo, le deseó lo mejor y aseguró que esta ruptura amical no fue promovida por su persona.

(¿Ya no hay una amistad?) No, pero siempre me quedaré con los recuerdos bonitos. Los mejores deseos para ella y que le vaya bien siempre. (¿Lamentas que se haya quebrado?) Es que no fue por mi parte", puntualizó Evelyn.