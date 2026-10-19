Grupo Frontera llama al ex de una fan durante su concierto en Lima y la destruyen en redes: "Otro nivel de migajera"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Grupo Frontera se presentó en Lima para brindar un concierto en Costa 21, donde uno de los momentos que más llamó la atención y terminó por viralizarse fue cuando realizaron dinámicas junto a sus fans como lo suelen hacer recurrentemente.

La banda mexicana de música regional llamó en vivo a la expareja de una seguidora, sin embargo, diversos usuarios de las redes sociales la destruyeron calificándola como "migajera", término actual que es usado para identificar a una persona que continúa relacionándose con alguien que no quiere sostener un vínculo con él o ella.

Grupo Frontera llama al ex de una fan durante su concierto en Lima

Esta sitiuación ocurrió en medio del show que brindaron los artistas aztecas la noche del último sábado, 17 de octubre, en el distrito de San Miguel, como parte de su gira 'Triste, Pero Bien Cbrón Tour 2026'.

"Márcale ya no lo pienses dos veces. Esta va a ser la noche en que vas a platicarles a tus niños en diez años que Grupo Frontera fue que te reconcilió con tu esposo", se oye decir a uno de los integrantes de la agrupación, mientras entre la multitud una de sus fans está con su celular en mano.

Fue entonces cuando el vocalista principal del Grupo Frontera, 'Payo', cogió el dispositivo móvil y dijo: "Álvaro ya nos contó Daniela que te extraña y quiere regresar contigo y te la dedica".

Acto seguido el cantante procedió a interpretar la canción "En altavoz" y en paralelo las pantallas del escenario mostraban la reacción de la fémina totalmente sorprendida así como sorprendida por lo que estaba sucediendo.

Finalmente, se pudo conocer que la expareja de la mujer accedió a volver a darse una oportunidad en el amor junto a ella. Hecho que fue celebrado por los artistas mexicanos y por algunas personas que asistió al show.

Usuarios destruyen a la fanática del Grupo Frontera

Sin embargo, tras lo ocurrido los usuarios de las redes sociales no tuvieron piedad y arremetieron contra la fanática del Grupo Frontera por querer intentar volver con su ex.

"Fue épico,que afortunada fue y se sintió lindo", "Si tienes que rogar, ahí no es", "Otro nivel de migajera", "Primero me muero antes de llamarle", "Nunca al ex, ¿acaso no hay más opciones?", fueron algunos de los comentarios.

En conclusión, el Grupo Frontera se viralizó luego de que druante su concierto que brindó en Lima, el pasado 17 de octubre, sus integrantes llamaron al ex de una fanática para buscar que ambos se reconcilien. Sin embargo, los cibernautas la destruyeron en las redes sociales