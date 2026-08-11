Harry Styles lanza emotivo mensaje durante su concierto en México tras el terremoto de 7.4: "Viva Colombia"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Harry Styles protagonizó uno de los momentos más emotivos de su reciente presentación en Ciudad de México, luego de dedicar un gesto de solidaridad a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas regiones del país el lunes 10 de agosto.

Durante su concierto, el artista británico tomó la bandera colombiana junto con la bandera de México y las ondeó sobre el escenario mientras expresaba su respaldo a los afectados por la tragedia. El momento fue recibido con entusiasmo por el público, que acompañó el mensaje del cantante en medio de la preocupación internacional por la emergencia.

El gesto de Styles se produjo en una jornada marcada por los reportes sobre las consecuencias del fuerte movimiento telúrico. Las autoridades colombianas desplegaron equipos de emergencia y rescate en las zonas más afectadas, mientras continuaban las labores para localizar a personas que permanecían atrapadas entre los escombros.

💚| Harry Styles corriendo sobre el escenario con las banderas de México y Colombia en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México — 10 de agosto de 2026. 🇲🇽🇨🇴🏃‍♂️💚✨



•••

🇺🇸 Harry Styles running on stage with the Mexican and Colombian flags at Estadio GNP Seguros in... — 𝒮𝓊𝓃𝓈𝒽𝒾𝓃𝑒𝑒𝑒 🌻 (@Sunshineee2809) August 11, 2026

Harry Styles levanta la bandera colombiana

La aparición de la bandera de Colombia en el escenario fue uno de los momentos que más llamó la atención durante la presentación. El cantante no se limitó a interpretar sus canciones, sino que aprovechó el encuentro con sus seguidores para enviar un mensaje de respaldo al país sudamericano.

"Viva Colombia" fue la expresión que acompañó el gesto del artista, quien también se despidió del público mexicano con banderas de México y Colombia. Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde seguidores destacaron la muestra de solidaridad del cantante.

Harry Styles lanza un "Viva México 🇲🇽, Viva Colombia 🇨🇴" durante su último concierto esta noche en Ciudad de México 😭



Además, tomó las banderas de ambos países durante el final del show ❤️‍🩹 pic.twitter.com/3ME2U5K11W — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 11, 2026

La escena ocurrió mientras Colombia enfrentaba una de sus emergencias más graves de los últimos años. El terremoto de 7.4 provocó daños en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, además de dejar numerosas víctimas y personas heridas. Los organismos de socorro mantenían las operaciones de búsqueda y rescate en varias zonas.

Artistas se unen al llamado de solidaridad

El mensaje de Harry Styles no fue el único pronunciamiento proveniente del mundo de la música. Distintos artistas colombianos e internacionales utilizaron sus plataformas para expresar solidaridad con las familias afectadas y, en algunos casos, promover acciones de ayuda.

Shakira manifestó que su corazón estaba con quienes vivieron el terremoto y con las familias que atravesaban momentos de angustia. Juanes, por su parte, llamó a mantener la unidad y señaló que realizó una donación. Carlos Vives también expresó su respaldo a los heridos y a las comunidades golpeadas por la emergencia.

Karol G, además, informó sobre las acciones de su fundación para apoyar a las familias afectadas, mientras otros artistas como Maluma, J Balvin, Ryan Castro y Marc Anthony compartieron mensajes de fuerza y solidaridad. La reacción del sector musical convirtió las redes sociales en un espacio para visibilizar la emergencia y promover ayuda.

El gesto de Harry Styles durante su concierto en México trascendió el escenario y se convirtió en una muestra de solidaridad con Colombia tras el terremoto de 7.4. Su mensaje y el de otros artistas reflejan cómo la música y las figuras públicas pueden convertirse en plataformas para acompañar a las víctimas y mantener la atención sobre una emergencia que continúa movilizando a equipos de rescate y a la ciudadanía.