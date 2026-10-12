Zayn Malik en Lima: estas son las canciones que podría interpretar en su concierto en Costa 21

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La espera para ver a ZAYN en Lima entra en su recta final. El cantante británico se presentará este miércoles 14 de octubre en Costa 21 como parte de The KONNAKOL Tour, una gira con la que recorre distintas etapas de su trayectoria como solista y presenta su más reciente propuesta musical.

El artista inició su tramo sudamericano el viernes 2 de octubre con un concierto en el Santander Arena de Santiago de Chile. La presentación marcó su regreso al país después de 12 años y significó su primer espectáculo como solista en territorio chileno.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la interpretación de "iT's YoU", que despertó el entusiasmo de los asistentes. Ahora, mientras la gira continúa por Buenos Aires y São Paulo, los fanáticos peruanos empiezan a preguntarse qué canciones integrarán el espectáculo que ofrecerá en Lima.

¿Qué canciones podría cantar ZAYN en Lima?

El repertorio presentado en Chile funciona como una referencia para anticipar algunos de los temas que podrían formar parte del concierto en Costa 21. Entre las canciones que destacan se encuentran "PILLOWTALK", uno de sus éxitos más reconocidos de su etapa solista; "iT's YoU", que tuvo una recepción entusiasta en Santiago; y "sHe".

También figuran "What I Am", "Alienated" y "Die For Me", canciones que permitirían recorrer distintas facetas de su carrera musical. La posible inclusión de estos temas genera expectativa entre quienes esperan escuchar en vivo algunas de las composiciones más representativas de su repertorio.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la lista difundida toma como referencia la presentación chilena. No se trata de un setlist oficial confirmado para Lima, por lo que el orden de las canciones y la selección final podrían experimentar modificaciones durante las siguientes fechas de la gira.

The KONNAKOL Tour llega a Costa 21 este 14 de octubre

La presentación en la capital peruana forma parte de una ruta sudamericana que incluye conciertos en Chile, Argentina y Brasil antes de llegar a Lima. El espectáculo propone un recorrido por diferentes momentos de la carrera de Zayn se vincula con KONNAKOL, su quinto álbum de estudio, según la información difundida sobre la gira.

Para sus seguidores peruanos, la fecha representa una oportunidad de reencontrarse con la voz del artista británico y escuchar en directo canciones de su trayectoria individual, además de conocer la propuesta musical que acompaña esta nueva etapa.

El concierto está programado para este miércoles 14 de octubre en Costa 21. Las entradas se pueden consultar a través de Teleticket.

En conclusión, el repertorio de Santiago ofrece una primera pista de lo que podría escucharse en Lima, pero los asistentes deberán esperar al espectáculo para conocer la selección definitiva. La expectativa está puesta tanto en sus grandes éxitos como en las canciones de su etapa más reciente.