Milena Warthon abre el show de Zayn Malik en Lima y hace un llamado de conciencia sobre los incendios forestales

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milena Warthon vivió una de las noches más especiales de su carrera al convertirse en telonera de Zayn Malik durante su concierto en Lima. La cantante peruana no solo cumplió el sueño de compartir escenario con uno de sus ídolos, a quien admiraba desde su adolescencia por su etapa en One Direction, sino que también aprovechó la ocasión para visibilizar una emergencia ambiental.

La presentación se realizó en Costa 21, donde la intérprete de Warmisitay tuvo la oportunidad de presentarse ante el público que esperaba la llegada del exintegrante de la popular agrupación británica. Para Milena, esta experiencia representó mucho más que una participación musical, pues significó acercarse a un artista que había seguido durante muchos años.

Sin embargo, la emoción de cumplir este sueño estuvo acompañada de un mensaje de preocupación por la situación que atraviesa el país. Cuando su espectáculo se acercaba al final, la artista decidió hacer una pausa para llamar la atención sobre los incendios forestales que afectan diversas regiones del Perú y que han generado graves consecuencias para numerosas comunidades.

Milena Warthon alza su voz contra los incendios forestales

Para transmitir su mensaje, Milena Warthon apareció junto a sus bailarinas con carteles que buscaban generar conciencia sobre la emergencia ambiental. Uno de los letreros advertía que el Perú se está quemando, mientras que otro destacaba el compromiso de las mujeres peruanas con la protección de los bosques y los ecosistemas amenazados por el fuego.

"El Perú se está quemando", decía uno de sus carteles, mientras que otro día: "Las latincholas protegemos los bosques"

Milena Warthon y Zayn Malik

Asimismo, la cantante mostró un afiche que hacía referencia a la cantidad de siniestros registrados en un periodo de 40 días. De esta manera, utilizó la atención generada por el concierto para recordar que detrás de las cifras existen comunidades afectadas, pérdidas humanas y espacios naturales que necesitan protección urgente. "163 incendios en solo 40 días", decía su cartel final.

Incendios forestales devastan Cusco

Un poblador terminó perdiendo la vida durante uno de estos siniestros registrado en el sector de Puente Ccoyo, ubicado en el distrito de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas de la región imperial en medio de los inclementes incendios forestales producidos en Cusco.

El fallecimiento vuelve a exponer los graves riesgos que enfrentan las comunidades rurales ante la propagación de las llamas y las dificultades para responder oportunamente a estas emergencias.

La víctima mortal, de acuerdo a imágenes difundidas, fue hallada con severas heridas por quemaduras en todo el cuerpo y sentado entre un montículo de tierra y rocas. El siniestro dejó además a un hombre herido de gravedad, generando consternación entre los habitantes de la zona.

De esta manera, Milena Warthon combinó una experiencia personal inolvidable con una causa que considera importante, demostrando que los escenarios musicales también pueden convertirse en espacios para llamar a la reflexión y visibilizar problemas sociales y ambientales.