Jorge Luna será padre por tercera vez: comediante revela el sexo de su bebé

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El comediante Jorge Luna, integrante del programa de 'Hablando Huevadas', anunció en sus redes sociales que se convertirá en padre por tercera vez junto a su esposa, Melissa Gonzáles Samplini. La pareja compartió la noticia del embarazo y protagonizó una emotiva revelación de género que confirmó el sexo de su futuro heredero.

Jorge Luna revela el género de su tercer hijo

Por medio de un video en el que se ve a la pareja junto a una decoración propia de la revelación de género se puede ver la alegría y emoción de ambos por vivir esta nueva etapa. Asimismo, los familiares y amigos de la familia celebraron la llegada de un nuevo integrante a su familia. La noticia también generó diversas reacciones entre sus seguidores en redes sociales, donde recibieron mensajes de felicitación y buenos deseos.

En distintas ocasiones, el comediante había expresado su deseo de seguir ampliando su familia, por lo que la llegada de su tercer hijo representa una noticia especial para él y su esposa. La revelación del sexo del bebé se convirtió en uno de los momentos más significativos para la pareja, que compartió su felicidad el anuncio de un niño.

Comediante anunció el embarazo de su esposa en redes sociales

Jorge Luna anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que, al compartir habitualmente detalles de su vida con sus seguidores, quiso hacerlos partícipes de este momento especial. Asimismo, confesó que le resultaba difícil encontrar las palabras para expresar la emoción que sentía.

"¡Seremos padres otra vez! Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre, esta vez, no podía dejar de compartir esto con ustedes", señaló en el comunicado.

El creador de contenido alcanzó gran popularidad en Perú gracias a Hablando Huevadas, el programa que conduce junto a Ricardo Mendoza y que se ha convertido en uno de espectáculos de comedia más comentados en el país. Con este anuncio, el humorista comparte una nueva etapa de su vida personal con sus seguidores, quienes esperan conocer más detalles sobre la llegada de su tercer hijo.

Finalmente, con esta noticia del nuevo integrante de la familia del comediante Jorge Luna, se confirma la llegada de un niño que lo convierte en padre por tercera vez junto a su esposa Melissa Gonzáles Samplini, según el video difundido en redes sociales.