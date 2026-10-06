Magaly Medina dedica tierno mensaje a la esposa de Jorge Luna tras anunciar su nuevo embarazo

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina no dejó pasar la noticia del nuevo embarazo de Melissa Gonzáles y, durante su programa, se tomó unos minutos para hablar de la pareja de Jorge Luna. La conductora resaltó el vínculo que mantienen y la familia que han formado juntos.

Magaly destaca relación de Jorge Luna

Durante la última edición de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina presentó la publicación con la que Jorge Luna anunció que nuevamente se convertirá en padre junto a Melissa Gonzáles.

En la foto compartida por el conductor de Hablando Huevadas, ambos aparecen mirando una ecografía, dejando ver la emoción por la llegada del nuevo bebé.

La noticia generó felicitaciones, pero también llamó la atención de Magaly, quien aprovechó su espacio televisivo para referirse a la relación que mantienen desde hace varios años.

Magaly Medina resaltó que, pese a que Jorge Luna suele mencionar a su esposa durante sus presentaciones y convertirla en parte de sus bromas, existe una buena relación entre ambos.

"Todo el mundo sabe que Jorge Luna y su esposa Melissa tienen una relación buenísima. Aunque él siempre la agarre de punto para sus chistes, para su comedia", expresó la periodista.

Magaly Medina también destacó un detalle importante en la historia de la pareja: Melissa Gonzáles acompañó a Jorge Luna desde una época en la que todavía no disfrutaba del reconocimiento y éxito que tiene actualmente.

"Lo cierto es que ella es una mujer que lo conoció cuando él todavía no gozaba del éxito que ahora tiene, han sabido conformar una familia, han sabido llevar una vida armoniosa", comentó durante su programa.

Jorge Luna será padre nuevamente

El anuncio fue realizado por el propio comediante a través de sus redes sociales, donde decidió compartir con sus seguidores una noticia que, según contó, no podía dejar de revelar.

"¡Seremos padres otra vez! Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre. Esta vez, no podía dejar de compartir esto", escribió Luna.

El conductor también contó que la llegada del nuevo bebé se dio de manera natural. "Nos llenaba de ilusión ser padres otra vez. Contarles que al final no recurrimos a la ciencia para tener dos bebés de golpe, lo hicimos de la forma vintage", señaló.

Así, Magaly Medina dedicó un tierno mensaje a Melissa Gonzáles tras conocer su nuevo embarazo y resaltó la relación que mantiene con Jorge Luna.