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Jorge Luna anuncia llegada de su tercer hijo: "No podía dejar de compartir esto con ustedes"

Jorge Luna y su esposa, Melissa Gonzales Samplini, anunciaron que esperan a su tercer hijo tras planificar durante un largo tiempo la llegada del nuevo integrante de su familia.

Jorge Luna anuncia nuevo integrante de su familia
Jorge Luna anuncia nuevo integrante de su familia (Composición Exitosa)

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 05/10/2026

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El comediante Jorge Luna sorprendió a sus seguidores con una noticia familiar en la que anuncia un nuevo integrante de su familia. El creador de contenido anunció que espera a su tercer hijo junto a su esposa, Melissa Gonzales Samplini, y compartió la emoción que ambos sienten luego de haberlo planificado tanto tiempo.

Jorge Luna anuncia que será padre nuevamente

A través de sus redes sociales, Jorge Luna compartió con sus seguidores la noticia y señaló que, al acostumbrar mostrar distintos aspectos de su vida, no podía dejar pasar un momento tan especial. El comediante admitió que le resultaba difícil expresar con palabras la emoción que sentía.

"¡Seremos padres otra vez!  Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre, esta vez, no podía dejar de compartir esto con ustedes", señaló en el comunicado.

En ese sentido, afirmó que tras tener la idea de recurrir a tratamientos de fertilidad, su siguiente hijo llegará sin dicha alternativa, tal como lo detalló en su comunicado a través de la red social Instagram.

"Nos llenaba de ilusión ser padres otra vez, contarles que al final no recurrimos a la ciencia para tener dos bebés de golpe, lo hicimos de la forma vintage, haciendo el amor", expresó en sus redes sociales.

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