Ricardo Mendoza revela por qué se hizo la vasectomía tras formar su familia junto a Katya: "No necesito más"

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricardo Mendoza sorprendió a los asistentes de uno de sus recientes shows de 'Hablando Huevadas' al revelar que decidió someterse a una vasectomía. El comediante contó detalles del procedimiento y explicó que tomó esta decisión después de reflexionar sobre la familia que ha construido junto a su esposa, Katya Mosquera, y la etapa personal que atraviesa actualmente.

Ricardo Mendoza no quiere tener más hijos

Mendoza dejó claro que su decisión no fue impulsiva, sino que responde a su deseo de no volver a ser padre. El comediante considera que su familia ya está completa y que disfruta plenamente de la vida que ha construido junto a Katya. Por ello, optó por un método anticonceptivo permanente que le permita cerrar esa etapa.

Además, Ricardo explicó que actualmente se considera padre de dos hijos. Tiene un hijo en común con Katya Mosquera y también considera como propio al hijo mayor de su esposa. Esta manera de entender su familia fue determinante para tomar la decisión, pues siente que ya tiene los hijos que desea y no busca ampliar nuevamente su núcleo familiar.

"Dije ya está, (tengo dos hijos) no necesito más. Me encanta lo que estoy viviendo y así lo quiero. Así que fui y me hice la vasectomía", explicó.

Asimismo, durante el espectáculo, el integrante de 'Hablando Huevadas' contó que la intervención quirúrgica se realizó un martes y que fue ambulatoria. De esta manera, pudo regresar a casa sin necesidad de permanecer internado durante un periodo prolongado. Mientras compartía los detalles, Jorge Luna reaccionó con humor, como suele ocurrir durante las conversaciones que ambos mantienen sobre el escenario.

Finalmente, Mendoza explicó que se encuentra conforme con la familia que ha formado y con la etapa que está viviendo. Para él, la vasectomía representa una decisión consciente respecto a su futuro y una manera de mantener el proyecto familiar que comparte con Katya. Así, el comediante decidió cerrar definitivamente la posibilidad de tener más hijos y continuar disfrutando de su actual vida familiar.

La boda de Ricardo Mendoza y Katya

La boda de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera se organizó en apenas tres semanas, luego de que ambos revisaran sus agendas y encontraran un sábado disponible antes de que el humorista iniciara una nueva temporada de giras.

Así, la pareja decidió apostar por una celebración en su propia residencia y mantener el encuentro dentro de su círculo más cercano. En total, fueron 75 los invitados que llegaron para acompañarlos en este momento especial.

Entre los rostros conocidos estuvo Jorge Luna, compañero de Ricardo Mendoza en Hablando Huevadas, quien asistió junto a su esposa, Melissa Samplini. También estuvo Cathy Sáenz, responsable de No Somos TV, además de Mateo Garrido-Lecca, conductor de Chapa Tu Money, quien llegó acompañado de Verónica Álvarez. La lista también incluyó al cantautor Vinchenzo Rey, el comediante Job Mansilla, Marcial Rey "El Marshall", Diego Gonzales, José Rivero Terry y Ángel.