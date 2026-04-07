Isabella Ladera pasó bochornoso momento durante revelación de género de su bebé con Hugo García

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La revelación de género del bebé de Isabella Ladera y Hugo García fue todo risas, abrazos y emoción... hasta que un bochornoso incidente con la falda de la influencer venezolana robó la atención por unos segundos y dejó a todos con la boca abierta.

Isabella Ladera y su accidente con su falda

Isabella Ladera y Hugo García organizaron una íntima revelación de género en Miami, rodeados de familiares y amigos más cercanos. La dinámica se llevó a cabo con copas sobre una torta, y al abrirlas, el interior celeste confirmó que la pareja espera un niño.

La emoción fue instantánea: abrazos, saltos y lágrimas de alegría acompañaron el momento, mientras la hija de Isabella Ladera, Mía, de seis años, celebraba junto a sus padres.

Pero en medio de la euforia, ocurrió algo inesperado: Isabella Ladera sufrió un pequeño incidente con su falda, que se movió de manera incómoda justo cuando la atención estaba sobre la pareja.

Sin embargo, la influencer reaccionó con naturalidad, acomodando su prenda entre risas y continuando con la celebración.

Incluso, el exintegrante de Esto es guerra compartió el momento en sus redes sociales con la frase: "Revelación de bebé... y casi de hijo", sacando carcajadas y generando reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Hugo García celebra ser padre primerizo

Tras confirmar que será padre primerizo de un niño, Hugo García compartió en sus redes sociales imágenes del evento, reflejando la felicidad y emoción de la pareja. "Se viene nuestro campeón mundial. Gracias Dios", escribió el exchico reality.

Las felicitaciones no tardaron en llegar: figuras del espectáculo como Natalia Segura, Ignacio Baladán, Korina Rivadeneira y Jota Benz se sumaron a los buenos deseos, mientras seguidores de la pareja inundaban las redes con mensajes cariñosos y emojis celebrando la llegada del futuro bebé.

Isabella sorprende a Hugo en su cumpleaños

A fines de marzo, Hugo García celebró su cumpleaños número 33. Isabella Ladera se lució con una sorpresa que combinó emoción, detalles personalizados y la pasión del cumpleañero: los autos.

La influencer organizó una fiesta temática de carreras, donde el exchico reality apareció luciendo un elegante traje de piloto, mientras la torta reproducía una auténtica pista de Fórmula 1.

"Cumpleaños sorpresa para mi compañero. Quería que te sintieras como un niño ya que estás a punto de ser papá... Te conocí en un evento de una de tus actividades favoritas y qué mejor manera de honrarte otro añito de vida. Te amamos mucho ¡Feliz cumpleaños, papá!", escribió Ladera.

Hugo García, visiblemente emocionado, respondió: "Volví a ser niño, gracias por cada detalle y hacerme sentir tan especial. Los amo con mi vida".

Así, Isabella Ladera y Hugo García cerraron la revelación de género de su bebé entre risas, emoción y un bochornoso incidente con la falda de la influencer venezolana.