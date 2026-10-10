María Pía Copello lanza inesperada ADVERTENCIA a las fanáticas de su hijo Samuel

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

María Pía Copello sigue sorprendiendo a sus seguidores tras la última transmisión de su podcast 'Sin + qué decir'. La exconductora de televisión no dudó en lanzar una fuerte advertencia a las fanáticas de su hijo mayor Samuel tras la difusión de algunos videos en redes sociales.

El fuerte pedido de María Pía Copello en 'Sin + qué decir'

Durante la transmisión del 9 de octubre en 'Sin + qué decir', Ethel Pozo reveló que el primogénito de María Pía Copello es considerado el piloto más joven de la última edición de Caminos del Inca, a lo cual, la exconductora de 'MQM' no dudó en confirmar y mostrarse orgullosa por cada logro de su hijo mayor Samuel Dyer.

La producción comenzó a soltar algunos videos donde se ve a María Pía emocionada por ver a su hijo en este deporte de adrenalina y en el que estuvo acompañada también de Magaly Medina. En medio de la conversación, Copello destacó que Samuel ya realizó recorridos largos, pero es la primera vez que tendrá la oportunidad de ser piloto de Caminos del Inca que se desarrolla del 7 al 18 de octubre.

Pero no todo quedó ahí, ya que tras anunciar que su hijo se viene preparando duramente para las carreras de automovilismo, se animó a lanzar un mensaje hacia las fans de Samuel. ¿Se molestó con ellas?

Pide a fans de Samuel no llamarla suegra

María Pía Copello aseguró que quedó en shock al ver algunos videos que circulan en las redes sociales, donde se ve que algunas seguidoras graban a su hijo Samuel previo a su carrera y colocan de fondo el tema musical '¿Quién es ese hombre?'. A ese material audiovisual, además de la música, las jóvenes le comentan que le gustaría tenerla como suegra.

"A todas las fans quiero decirles que no quiero ningún video como ese, con esa canción. No quiero ni un solo video con esa canción. Otra cosa que no quiero ver son los comentarios. Nada de suegra, la suegra del Perú... Se pasaron, no lo voy a aceptar. No quiero ningún video compartido, nada, de nadie", expresó entre risas en el video.

Finalmente, destacó, de forma sarcástica, que no toleraría la difusión de más clips, ya que no solo bromean con Samuel sino también se animan a señalar que les parecía guapo su esposo.

De esa forma, María Copello se ha vuelto tendencia en las redes sociales tras advertir a las fanáticas de su hijo mayor Samuel que no la sigan llamando "la suegra del Perú".