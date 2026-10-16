Integrante de La Bella Luz se quiebra al enterarse de la salida de Anely Dávila: "No puedo procesarlo"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Madaith Carrasco, nueva integrante de La Bella Luz, se enteró de la salida de Anely Dávila de la peor forma, leyéndolo de sus propios seguidores durante una transmisión en vivo por TikTok. La joven artista no pudo ocultar el gran impacto y la tristeza que le generó esta inesperada noticia.

Madaith Carrasco en shock por salida de Anely Dávila

Durante su transmisión en vivo, Madaith Carrasco dejó ver su tristeza al hablar sobre la salida de Anely Dávila de La Bella Luz. La cantante confesó que no sabía nada de la decisión, pues había estado concentrada en sus ensayos y recién se conectó a TikTok al terminar sus actividades.

"No puedo procesarlo, ella es vida, ella es luz", expresó visiblemente afectada. También recordó el empeño que Anely Dávila le ha puesto a su carrera y aseguró que confía en que seguirá adelante con sus proyectos musicales.

Madaith Carrasco explicó que pensaba que Anely Dávila regresaría a La Bella Luz, por lo que la noticia la tomó completamente desprevenida. "Les juro que yo recién me enteré por ustedes. No lo sabía, estaba ensayando", comentó antes de expresar que tenía ganas de llorar.

Anely Dávila anuncia su salida de La Bella Luz

La reacción de Madaith Carrasco se dio apenas Anely Dávila oficializara su salida de La Bella Luz a través de un comunicado colgado en sus redes sociales.

"Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas", escribió.

Anely explicó que esta dura decisión la meditó un montón y que no fue nada fácil dar un paso al costado de la orquesta. "Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales", expresó la cantante en su comunicado.

En su mensaje de despedida, la cantante también destacó el cariño inmenso que recibió a lo largo de su etapa en La Bella Luz, afirmando que se marcha guardando los mejores recuerdos de cada momento compartido con sus compañeros y sus seguidores.

Así, Madaith Carrasco, nueva integrante de La Bella Luz, se quebró al enterarse durante una transmisión en vivo de TikTok de la salida de Anely Dávila. La cantante aseguró que desconocía la decisión de su compañera y expresó su tristeza al conocer la noticia.