Magaly ARREMETE contra Janet Barboza por ventilar supuesta pérdida de Pamela Franco: "Vieja chismosa"

Magaly Medina se refirió a la polémica declaración de Pamela López, quien durante 'El Valor de la Verdad' (EVLDV) aseguró que Janet Barboza le reveló la pérdida de un bebé que tuvo Pamela Franco junto a Christian Cueva. La conductora de espectáculos no dudó en cuestionar a la 'Rulitos', calificando la supuesta información que divulgó como un "chisme barato".

Durante la más reciente edición del programa 'Magaly TV: La Firme', Medina indicó que esta pregunta en específico estuvo fuera de lugar, y que la cantante tenía toda la razón en sentirse indignada, puesto a que se estaría abordando un tema muy delicado. Fiel a su estilo, la 'Urraca' catalogó a Barboza como una difusora de chismes, debido a que no habría sustentando su afirmación con evidencias claras.

"No puedes hablar sobre un hecho tan delicado, con una ligereza, como lo hizo López, basándose en una información que una vieja chismosa se lo dio. ¿Cuál es tu prueba? ¿Ecografías, análisis? ¿El testimonio del médico? (...) Ese es el chisme acostumbrado a la gente que no practica el periodismo de espectáculo, sino sencillamente la chismografía barata", manifestó.

Asimismo, lamentó que este tipo de casos sean ventilados sin verificar la veracidad de la información, asegurando que ella y sus 'urracos' trabajan minuciosamente al momento de recibir datos en su conocido 'chismefono'. "Nosotros tenemos que hacerle seguimiento, ver si tiene pruebas o no que la respalden. Si no, lo dejamos ahí como un chisme (...) Esa es la mentalidad de chismosa barata", añadió Medina.

"¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco Perdió un hijo de Christian Cueva", fue la pregunta que se le hizo a Pamela López en EVDLV. Ante semejante consulta, la empresaria trujillana afirmó que "sí", por lo que el polígrafo determinó que su respuesta era "verdad". Posteriormente, explicó algunos pormenores del asunto, incluyendo la confrontación que le hizo al pelotero.

"Bueno, entre tantas cosas que ella me contaba me menciona que Christian había perdido un hijo con quien era su amante, con la señora Franco. Cuando le pregunté, me juró por la vida de mis hijos que no era verdad. No tengo manera de comprobarlo", manifestó la animadora de eventos.