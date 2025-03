Pamela Franco habla por primera vez sobre si perdió un bebé con Christian Cueva: "Pregunta súper fuerte"

Las declaraciones de Pamela López en 'El valor de la verdad' han desatado una fuerte reacción de Pamela Franco, quien no dudó en pronunciarse sobre la supuesta pérdida de un bebé. La cumbiambera cuestionó con firmeza a Janet Barboza, señalándola como la responsable de difundir el 'chisme'.

Luego de las revelaciones hechas por Pamela López en el programa 'El valor de la verdad', la actual pareja de Christian Cueva, Pamela Franco, se mostró indignada, especialmente por la mención de la supuesta pérdida de un bebé.

Durante su participación en el podcast 'Doble sentido' de YouTube, la cantante criticó que se difunda un tema tan delicado sin pruebas.

Pamela Franco también aprovechó la oportunidad para dirigirse a Janet Barboza, quien habría sido la persona que filtró la información a Pamela López. En el podcast, la cantante exigió pruebas sobre otra afirmación hecha por la conductora de 'América Hoy'.

Además, recordó que ha convivido con Nilver Huárac y ha escuchado diversos comentarios sobre Janet Barboza, pero nunca se atrevería a divulgar rumores sin fundamentos.

"Hay cosas y cosas. Yo he vivido en la casa de Nilver Huárac y he escuchado muchas cosas de ella; sin decir algo así. No me atrevería a decir algo así", agregó Pamela Franco en relación a la supuesta perdida de un bebé.