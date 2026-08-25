Magaly respalda a Mario Hart tras las confesiones de Korina Rivadeneira: "Ella tenía mucha rabia contenida"

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica entre Mario Hart y Korina Rivadeneira continúa generando reacciones luego de las recientes declaraciones de ambos. Esta vez, Magaly Medina analizó las versiones que expusieron públicamente y tomó una posición clara sobre quién le resulta más creíble. Aunque respaldó al piloto por la forma en que respondió, también cuestionó una decisión que terminó jugando en su contra t que involucra una canción.

Magaly le cree a Mario Hart, pero no a Korina

Tras escuchar la defensa de Mario Hart y recordar las confesiones realizadas por Korina, la conductora de televisión aseguró que cree más en la versión del piloto. Para Magaly, su manera de hablar transmitió tranquilidad y no evidenció resentimiento ni deseos de vengarse de la madre de sus hijos. Por ello, consideró que su explicación resultaba más convincente.

La opinión de la periodista fue expresada en su programa, donde también analizó el contexto de la separación. En ese espacio, recordó que Korina había hablado sobre aspectos económicos de su relación, incluido el supuesto acuerdo 50/50 y las exigencias que habría recibido después del nacimiento de su hijo.

"No se le nota en sus palabras rabia o despecho, lo que sí se le notaba a Korina cuando hablaba, mucha rabia contenida, mucha cosa que seguramente se guardó y que ahora quiso desembuchar al calor de las emociones nuevas", expresó.

Además, Magaly destacó que Mario tuvo la posibilidad de responder con mayor dureza después de que Korina expusiera públicamente sus molestias. Sin embargo, consideró que inicialmente decidió mantener la calma y evitar comentarios negativos contra la modelo, una actitud que, desde su perspectiva, le permitió manejar mejor la controversia.

"Lo que percibí es que no ha querido decir nada malo de la madre de sus hijos, pudiendo haber reaccionado de una manera colérica y rabiosa, ya que ella lo ha dejado muy mal parado", agregó.

Magaly chanca a Mario Hart

La conductora cambió su valoración cuando el piloto lanzó una canción con tono burlón en medio de la polémica. Magaly cuestionó esta decisión porque, según explicó, Mario había conseguido presentar una defensa serena y razonable, pero terminó debilitando esa imagen al recurrir a la burla justo cuando el conflicto seguía generando comentarios.

Finalmente, Magaly sostuvo que Mario habría podido cerrar la controversia de una manera más elegante, sin alimentar nuevas provocaciones. Aunque mantiene su respaldo a la versión del piloto, considera que la canción fue un error innecesario.

"No había necesidad de hacer la cancioncita burlona. Él hubiera cerrado caballerosamente. Con la cancioncita estu*** malogró todo lo que había logrado hacer. Hay que saber en qué momento nos tomamos el pelo", sentenció.

Es así que, la postura de Magaly Medina deja claro que, aunque considera más convincente la versión de Mario Hart, también espera mayor prudencia de su parte. Para la conductora, la canción terminó restándole seriedad a su defensa y volvió a encender una polémica que, en su opinión, pudo cerrarse con más madurez y sin burlas.