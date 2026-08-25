¡Enamorados! Vanessa Terkes oficializa romance con Milovan Radovic, expareja de Juliana Oxendord

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Vanessa Terkes volvió a sorprender a sus seguidores y al mundo de la farándula tras mostrarse públicamente junto a Milovan Radovic, productor y expareja de Juliana Oxenford. La aparición de ambos despertó la atención de la prensa, pues todo apunta a que la actriz habría iniciado una nueva relación sentimental con el conocido productor.

¿Qué se sabe sobre el romance de Vanessa y Milovan?

La cercanía entre Vanessa Terkes y Milovan Radovic quedó en evidencia luego de que ambos decidieran mostrarse juntos públicamente. Aunque ninguno ha dado mayores detalles sobre cuándo comenzó el romance, su aparición como pareja generó sorpresa debido al conocido vínculo que el productor mantuvo durante varios años con la periodista.

La presentación ocurrió durante la alfombra roja de la película 'Los caminantes de la calle', cinta en la que Terkes participa como coproductora y que llegará a los cines este 27 de agosto. La presencia de ambos juntos no pasó desapercibida para los periodistas, quienes rápidamente identificaron al productor como el exesposo de Juliana Oxenford.

El nuevo romance adquiere especial interés por la historia sentimental de Milovan Radovic. El productor y Juliana Oxenford comenzaron su relación en 2011 y, después de varios años juntos, decidieron casarse en 2018. Durante su matrimonio formaron una familia y tuvieron dos hijos, por lo que su separación generó atención en el ámbito de la televisión.

Precisamente, fue en septiembre de 2024 cuando Juliana Oxenford confirmó que estaba separada de Radovic. Poco después, imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme mostraron al productor retirando sus pertenencias de la vivienda que compartía con la periodista y sus hijos, confirmando que la relación había llegado a su fin.

El más reciente romance de Vanessa Terkes

Vanessa Terkes y Juan Sheput protagonizaron un romance que sorprendió al mundo del espectáculo y la política peruana. Los rumores comenzaron en 2021, cuando ambos fueron captados juntos en varias ocasiones, aunque inicialmente la actriz evitó confirmar que existiera una relación sentimental con el entonces excongresista.

Con el paso de los meses, las señales fueron cada vez más evidentes. En abril de 2022, Vanessa finalmente reconoció que estaba viviendo una etapa feliz junto a Sheput y que entre ambos estaba surgiendo algo bonito. Además, el político había elogiado públicamente a la actriz, destacando su inteligencia, sensibilidad social y capacidad para aprender.

El romance duró casi dos años y terminó en 2023. Juan Sheput explicó que sus complicadas agendas hicieron difícil mantener la relación y que ambos optaron por tomar distancia. También aseguró que Vanessa fue importante en su vida. Sin embargo, meses después, la actriz señaló que ya no mantenían contacto y que prefería guardar los detalles de aquella historia en privado.