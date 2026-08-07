Alejandro Sanz rinde homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer con su nueva canción 'Yo era poesía'

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandro Sanz vuelve a mover las fibras de sus seguidores con 'Yo era poesía', una canción inspirada en Gustavo Adolfo Bécquer y creada junto al mexicano Edén Muñoz. En medio de una pausa de su gira, el español decidió mirar hacia la literatura y convertir su admiración por el poeta en música.

Alejandro Sanz rinde homenaje Bécquer

El artista español lanzó su canción 'Yo era poesía', uniendo voces con el mexicano Edén Muñoz, y aprovechó la jugada para rendirle su merecido homenaje al gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer.

Para esta colaboración, ambos artistas trabajaron en una actualización contemporánea inspirada en las conocidas Rimas de Bécquer, llevando el universo romántico, nostálgico y sensible del poeta hasta el lenguaje musical que caracteriza a Sanz.

Y, como era de esperarse, el intérprete de 'Corazón partío' explicó personalmente por qué esta canción tiene un significado especial para él.

"Hay canciones que nacen de una melodía y otras que nacen de una admiración profunda. 'Yo Era Poesía' es de las segundas. Es mi pequeño homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta que me ha acompañado siempre por su forma de entender el amor, la belleza y la nostalgia. Pura inspiración", escribió Alejandro Sanz.

El artista también destacó la participación de Edén Muñoz en esta especial colaboración musical y agradeció la sensibilidad que aportó al proyecto.

"Es un regalo poder compartirla ya y sobre todo, contar con la voz y la sensibilidad de Edén Muñoz. Gracias por poner todo el corazón. Espero que la escuchéis, la sintáis y que encontréis en ella algo que también os pertenezca", agregó el cantante español.

Alejandro Sanz y Edén Muñoz no paran

El lanzamiento encuentra a Alejandro Sanz en un pequeño descanso de su gira '¿Y ahora qué?', espectáculo con el que viene recorriendo distintos escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y España, antes de continuar en octubre por países como México y Guatemala.

Por su parte, Edén Muñoz tampoco se queda atrás y sigue ganando terreno fuera de México. El cantante, productor y compositor viene sumando importantes colaboraciones y éxitos, demostrando que su nombre cada vez pesa más dentro de la música latina.

Con 'Yo era poesía', Alejandro Sanz convierte su admiración por Gustavo Adolfo Bécquer en un homenaje musical junto a Edén Muñoz. El nuevo sencillo actualiza la esencia de las Rimas desde una mirada contemporánea y llega mientras el cantante continúa desarrollando su gira internacional '¿Y ahora qué?'.