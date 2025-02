Melissa Klug presume tremenda figura y niega haberse hecho 'retoquitos': "Sigo con mi dieta"

09/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug sorprendió a más de uno con la figura que lució el día de su cumpleaños. Y es que la empresaria de 41 años compartió una fotografía al lado de su amado Jesús Barco, donde se veía mucho más delgada que antes ¿Se hizo un retoquito?

¿Melissa Klug se hizo retoquito en el cuerpo?

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la popular 'Blanca de Chucuito' fue cuestionada respecto a la posibilidad de haberse sometido a algún retoquito debido a que se veía sumamente regia en la fotografía que Jesús Barco publicó en su cuenta oficial de Instagram para saludar a la empresaria.

Es así que, muy segura de su respuesta, Melissa indicó que no se ha sometido a ninguna operación y que al contrario sigue con su dieta y tratamiento para el hipotiroidismo que padece.

"¿Liposucción? No, para nada. Sigo con mi dieta y mi tratamiento para tratar mi hipotiroidismo que me hace subir y bajar de peso", declaró.

Enseguida, mencionó que si se hubiera hecho algún retoque, no tendría problemas en decirlo porque no considera "un pecado" el querer verse mejor: "Para nada, ten por seguro que si me hubiera realizado algún 'retoquito' lo digo, pues no es ningún pecado querer verse mejor", agregó.

Melissa Klug celebra a lo grande su cumpleaños

Tal parece que celebrar su cumpleaños es una de las cosas que más le gusta hacer a Melissa Klug, quien, este último 2 de febrero, no perdió la oportunidad de 'tirar la casa por la ventana' para anunciar que al fin cumplía 41 años.

Este evento se llevó a cabo en la lujosa mansión que le dejó Jefferson Farfán, y no pudo faltar una llamativa decoración, además de una enorme torta negra y todo tipo de bocaditos. El trago y la buena música también se hicieron presentes, mientras que la popular 'Blanca de Chucuito' vistió un sexy y ceñido vestido plomo con el que bailó hasta que salió el primer rayo de sol.

"Happy birthday to me 41. Gracias, Dios por todo lo que me das y también gracias por todo lo malo que me quitaste. Tus tiempos son perfectos, que hoy se cumplan todos mis deseos", escribió la empresaria en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, se conoció que Melissa Klug no se sometió a ningún 'retoquito' pese a que luce mucho más delgada en la reciente fotografía que compartió Jesús Barco en la celebración de los 41 años de la empresaria.