Magaly Medina arremete contra Vania Bludau por su regreso a 'EEG': "El dinero pasa por encima de los valores"

Magaly Medina no se quedó callada y, como era de esperarse, ha puesto el ojo en el reciente ingreso de Vania Bludau y Alejandra Baigorria a Esto es guerra. Un tema que, claro está, ha generado una controversia de aquellas en el mundo del espectáculo local. La conductora, fiel a su estilo, ha expresado su desacuerdo, señalando que el dinero y la fama parecen haberle ganado la partida a los valores y principios que ambas, en algún momento, decían defender.

La polémica entre estos personajes es un culebrón que viene desde la boda de Alejandra Baigorria con Said Palao. Sí, esa misma fiesta donde Mario Irivarren metió la pata hasta el fondo.

Resulta que en medio de la celebración, Mario Irivarren, al hablar de su ex, Vania Bludau, delante de Onelia Molina, su pareja de ese entonces, armó un ambiente tan tenso que terminó en la ruptura de la arequipeña con el chico reality.

Y en este contexto, Magaly Medina no se guardó nada. Señaló con el dedo a Vania Bludau, diciéndole que ella ya sabía el problema que había causado su presencia y cómo, a pesar de lo que había dicho antes, que no quería saber nada de Mario, decidió meterse al mismo programa de televisión que él.

Magaly, en su programa, cuestionó duramente las decisiones de Vania Bludau, apuntando a la tremenda contradicción entre lo que hace ahora y lo que pregonaba antes.

La conductora dejó clarísimo que, por encima de cualquier principio o creencia, parece que la tentación de un buen billete es lo que mueve a muchos a meterse en este circo mediático que es la televisión.

Recordemos que, días antes, Vania Bludau había expresado sentirse afectada por verse involucrada la filtración del audio de Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria. Además, fue muy clara al señalar que no mantiene ninguna relación de amistad con su expareja, a quien incluso acusó de agresión en el pasado.

"No me he metido con nadie y ha sido un poco injusto porque no tengo nada que ver en la conversación que se filtró en el video. Yo soy mencionada, más no comento absolutamente nada y me libro de cualquier cosa porque no tengo nada que ver", declaró en entrevista con Trome.