Pamela Franco y su mensaje a Christian Cueva por su primer 'Día del Padre' sin sus hijos: "Mi amorcito"

15/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco envió un corto, pero sentido mensaje a su pareja, Christian Cueva, por el 'Día del Padre'. Como se recuerda, será la primera vez en que el futbolista pasará esta fecha especial sin estar al lado de sus tres menores hijos, fruto de su relación con Pamela López Solórzano.

Pamela Franco celebra a Christian Cueva por 'Día del Padre'

El conflicto entre Pamela López y Pamela Franco parece que nunca acabará. Como se recuerda, hace solo unos días, la trujillana 'explotó' contra la cumbiambera acusándola de fotografiar a sus hijos sin su consentimiento e incluso, por ese hecho, le lanzó una dura advertencia y tildarla de "pinocha" y ser "la clandestina toda la vida".

Tras este escándalo mediático, quien no tardó en salir a defender a Pamela Franco fue Christian Cueva, quien le reafirmó su gran amor y le agradeció por haber llegado a su vida para que pueda sentirse feliz. Seguidamente, la cumbiambera respondió el mensaje de su pareja con un breve, pero reflejando su cariño hacia el futbolista, en especial, en una fecha tan especial en su vida.

"Mi amorcito más lindo. Te amo. Feliz día", escribió Franco, recordando que será la primera vez que el 'pelotero' celebrará esta fecha sin sus "retoños" tras separarse de Pamela López en julio del 2024 y verse envuelto en un problema legal con ella por presuntamente no cumplir con los menores.

El mensaje de Pamela Franco al popular 'Aladino' también se da no solo por el 'Día del Padre', sino porque él logró fichar en Emelec, club ecuatoriano, reflejando que su carrera profesional como deportista va mejorando.

Mensaje de Pamela Franco a Christian Cueva por 'Día del Padre'.

Christian Cueva desea ver a sus hijos

En ese marco, el futbolista no pudo evitar quebrarse al asegurar que celebrar su día este 15 de junio no será plena, ya que si bien tiene a su padre vivo, no tiene más a su lado a su abuelo. Asimismo, expresó su deseo de poder ver a sus hijos en ese momento tan especial.

"Ahí, estas agarrando carne, la verdad. Bueno primero de cierta manera feliz porque mi padre esta con vida, pero a quien siempre voy a tener en mi corazón es a mi abuelo que hace poco cumplió un mes de fallecido. Y después, si Dios me permite, tener la dicha de poder tener a mis hijos ese día, será hermoso", indicó en entrevista con 'Gabo Mua'.

Pero no todo quedó ahí, ya que 'Gabo Mua' le expresó a Christian Cueva que quizás su deseo no pueda cumplirse debido a los conflictos y problemas legales que afronta con Pamela López, quien actualmente vive con los tres menores. Tras ello, el futbolista señaló que "son cosas de la vida", pero aun así no pierde las esperanzas de que las cosas puedan cambiar pronto.

"Bueno, es parte de la vida, así que yo sé que pronto vamos a estar juntos" , agregó, visiblemente conmovido por celebrar el 'Día del Padre' sin tres amores de su vida: ¡sus hijos!

De esta manera, Pamela Franco sorprendió al amor de su vida, Christian Cueva, enviándole un sentido mensaje por su 'Día del Padre', ya que como se sabe, el 'pelotero' pasaría esta fecha sin la presencia de sus tres "retoños".