Christian Cueva no pierde la fe en celebrar el Día del Padre junto a sus hijos: "Si Dios me permite"

Este año, el Día del Padre tendrá un significado muy especial para Christian Cueva, quien ha dejado claro que su mayor deseo no es material, sino familiar. Con una fe inquebrantable, el futbolista ha compartido públicamente su anhelo de poder celebrar esta fecha tan importante junto a sus hijos.

A pocas horas de celebrar el Día del Padre, Christian Cueva contó lo que realmente significa esta fecha para él. En una entrevista con un tiktoker que se ha vuelto viral, nuestro 'Aladino' querido se mostró feliz por tener a su padre, don Luis Alberto Cueva, a su lado.

El momento que nos llegó al alma en la entrevista fue cuando Christian Cueva habló de sus tres hijos, quienes viven con Pamela López. A pesar de los problemas con su expareja, el jugador no pierde la esperanza de pasar ese día tan especial con sus retoños.

"Si Dios me permite y me regala la dicha de poder tener a mis hijos conmigo, ese día sería hermoso", confesó el histórico '10' de la selección.

Hace apenas unos días, Christian Cueva fue presentado como el nuevo '10' del Emelec en Ecuador. Aunque todavía tenía un contrato vigente con Cienciano hasta fines de junio, surgieron algunos desacuerdos, pero al parecer, todo se resolvió de forma amistosa.

De esta manera, el futbolista peruano seguirá avanzando en su carrera deportiva en el país vecino. Frente a esta situación, la gran pregunta que muchos se hacen es qué pasará con la relación de Christian Cueva con Pamela Franco.

Según el diario Expreso, la cantante de cumbia asegura que seguirán con su romance, pero ella no se mudará a Ecuador. A pesar de la distancia, Pamela Franco confía en que podrán superar este pequeño desafío.

"Continuaré con mi carrera artística acá porque tengo un equipo grande. Yo también dependo de esto; además, siempre he trabajado. Cuando pueda, iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará, aunque soy una convencida de que lo que es para ti, es para ti. No hay que hacer tanto drama", expresó.