Onelia Molina rompe su silencio tras inédita foto de Mario Irivarren y Vania Bludau, donde se lucen cariñosos

Una inesperada fotografía ha reavivado la llama de la polémica entre dos figuras que, de una u otra forma, siempre terminan involucrados: Mario Irivarren y su expareja, Vania Bludau. Y este encuentro se dio en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Pero la cosa no queda ahí, porque esta imagen ha generado un remezón que ha llegado hasta los oídos de Onelia Molina, quien no dudó en romper su silencio.

Inédita foto de Mario y Vania

El chismecito de esta inesperada fotografía lo soltó con bombos y platillos el programa La noche habla, ese que conducen Ric La Torre y Tilsa Lozano.

¡Y la cosa es seria! La imagen, capturada el pasado 26 de abril a las 11:48 p.m., justo antes de la famosa "hora loca", muestra un abrazo efusivo entre Mario Irivarren y una mujer con un vestido verde. ¿Y quién vestía ese mismo traje esa noche? La mismísima Vania Bludau.

Según Ric La Torre, este abrazo tan "cariñoso" entre Mario Irivarren y la mujer de verde ocurrió momentos antes de que el chico reality le soltara la confesión a la 'Gringa de Gamarra' de que pensaba llamar a su ex al día siguiente.

Esa confesión, que ya era un detonante, habría sido la última gota que derramó el vaso y rompió la relación de Mario con Onelia Molina. Ni el conductor de Good Time ni Vania quisieron responder a los mensajes de Ric La Torre, a pesar de que vieron la foto.

Onelia Molina rompe su silencio

Pero el drama no solo se quedó en la foto. La odontóloga de 27 años, Onelia Molina, quien ahora comparte set con Mario Irivarren y Vania Bludau en Esto es guerra, no se quedó callada.

A través de su cuenta de Instagram, con un video donde aparecía vestida completamente de negro, Onelia Molina publicó un mensaje que decía: "Vibra alto, haz el bien y deja que el universo se encargue del resto".

Es evidente que una inesperada fotografía ha reavivado la polémica entre Mario Irivarren y su expareja, Vania Bludau, tras su encuentro en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La tensión es palpable y Onelia Molina, la actual compañera de ambos en Esto es guerra, no dudó en expresar su sentir, demostrando que esta novela está lejos de terminar.