Angie Arizaga impacta al mostrar ecografía y anunciar la llegada de un nuevo integrante a su familia

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Arizaga y Jota Benz volvieron a causar revuelo en redes sociales con una particular publicación en la que una ecografía fue la gran protagonista. La pareja, junto a su pequeño Mateito, preparó una escena que parecía anunciar la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Angie Arizaga y Jota Benz muestran ecografía

Un reciente video en el Instagram de Angie Arizaga y Jota Benz puso a hablar a todos sus seguidores. En las imágenes, la pareja sale sentada de espaldas usando unos gorros con las palabras "mamá" y "papá", respectivamente.

La sorpresa llegó cuando su hijo Mateito apareció en escena sosteniendo una ecografía y luciendo un gorro que tenía escrita la palabra "mini". Con todos estos elementos juntos, la interpretación parecía bastante clara: la pareja estaría preparando un anuncio relacionado con un nuevo embarazo.

Y claro, la ecografía terminó siendo la pieza que hizo volar la imaginación de sus seguidores. La escena había sido cuidadosamente armada al estilo de los tradicionales anuncios de embarazo, por lo que varios usuarios asumieron que Angie y Jota estaban esperando a su segundo hijo.

La publicación generó numerosas reacciones y entre quienes confesaron haber caído en la sorpresa estuvo Natalie Vértiz. La modelo dejó un comentario en el que reconoció que también creyó que se trataba de una noticia sobre un bebé. "Amiga me la creí toda jajaja", escribió.

¿Angie Arizaga está embarazada?

Sin embargo, la pareja tenía guardada una segunda parte de la sorpresa. Luego de presentar la ecografía y jugar con la idea de una nueva incorporación a la familia, Angie Arizaga y Jota Benz retiraron una tela y dejaron al descubierto una camioneta.

De esta manera, quedó claro que la supuesta noticia familiar no estaba relacionada con un embarazo. La pareja utilizó la puesta en escena para anunciar la incorporación de un nuevo vehículo a su familia y presentar su vínculo con la marca automotriz Chery.

"La familia crece y Matteito quiso ser el primero en darles la noticia ¡Bienvenida a la familia, Tiggo 8 Chery Super Híbrido!", escribieron Angie y Jota junto a la publicación que rápidamente comenzó a recibir comentarios.

Así, Angie Arizaga y Jota Benz aclararon que la llegada de un nuevo integrante a su familia no se trataba de un bebé. La ecografía fue parte de una puesta en escena para anunciar la incorporación de una camioneta, logrando sorprender a sus seguidores con el inesperado giro.