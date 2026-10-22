Bon Jovi anuncia que su gira mundial 'Forever Tour' recorrerá diferentes países durante el próximo año 2027

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La agrupación de rock Bon Jovi anunció de manera oficial que retomará sus presentaciones a nivel internacional durante el año 2027 a través de su gira denominada Forever Tour. Como se sabe, la información llega luego de que el grupo tocara en 2026, tras la lesión vocal que afectó a su cantante.

Cabe mencionar que el anuncio fue emitido directamente por el fundador del grupo mediante sus redes sociales, adelantando los próximos pasos de la agrupación originaria de Nueva Jersey. En esa línea, el artista se dirigió a sus seguidores para reafirmar que el retorno marcará una etapa de conciertos de mayor alcance territorial.

7 fechas iniciales de su gira mundial en 2027

Ante ello, el líder del conjunto musical publicó una grabación para detallar sus sensaciones tras la reactivación de sus actividades y el contacto con sus oyentes en Estados Unidos y Reino Unido.

"Fue mágico volver a estar ahí afuera, ver todas sus caras sonrientes cada noche. Déjenme decirles esto: apenas estamos comenzando. En 2027, llevaremos el Forever Tour por todo el mundo. Más ciudades, más países y muchos más recuerdos juntos", dijo Jon Bon Jovi en su cuenta de Instagram.

El artista enumeró las primeras fechas oficiales de esta nueva etapa. Según el cronograma compartido, la banda tocará el 4 y 11 de marzo en Melbourne y Sídney en Australia. Luego, el 24 de junio visitarán Londres, para después pasar el 15, 21 y 28 de julio por Nueva Jersey, Chicago y Massachusetts en Estados Unidos, y cerrar este tramo el 4 de agosto en Toronto, Canadá.

¿Volverá a Perú 7 años después?

Hasta el momento, el calendario presentado no contempla fechas confirmadas en Perú. Sin embargo, el músico dedicó unas palabras para resaltar el valor de los espectadores en la continuidad del proyecto musical, lo que deja abierta la posibilidad de ampliar el recorrido.

Cabe mencionar que la última presentación de la banda en suelo nacional se llevó a cabo el 2 de octubre de 2019. En aquella ocasión, los músicos llegaron con la gira This House Is Not For Sale y brindaron un concierto en el Estadio Nacional, siendo esta su segunda visita tras el recital de septiembre de 2010.

En la actualidad, el grupo se encuentra promocionando su disco Forever. Los oyentes locales esperan pacientemente que la agrupación anuncie de forma oficial un nuevo arribo a la capital peruana para volver a presenciar sus interpretaciones en vivo.