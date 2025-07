¡No lo dejaron pasar! Diealis pasa tremendo roche en restaurante top de la Costa Verde: "Soy de Esto es guerra"

16/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diealis no se esperaba tremenda escena frente a su propia cámara. El streamer llegó confiado a un restaurante top de la Costa Verde, saludando y grabando todo para sus redes, pero lo pararon en seco. No lo dejaron pasar de inmediato, y lo que iba a ser una noche tranquila terminó en roche público que ya recorre todas las redes sociales.

Diealis pasa roche en restaurante de la Costa Verde

Todo parecía ir bien. El streamer Diealis llegó al exclusivo restaurante Cala con toda la actitud, grabando su entrada y saludando con entusiasmo a sus seguidores: "Llegaron los streamers", dijo, mostrando seguridad. Pero apenas cruzó la puerta, su noche cambió por completo.

La recepcionista del local le dejó clarísimo desde el inicio que grabar no estaba permitido. "No puedes grabar, no está permitido", le dijo, a lo que él respondió: "A mí sí, me dejaron grabar la otra vez, el coordinador", tratando de suavizar la situación. Sin embargo, nada fue suficiente.

El personal de seguridad se acercó para reforzar el mensaje: "Apaga tu luz, después la prendes... Va a venir el administrador. Te lo he dicho yo. Si no lo entiendes, va a venir el administrador también". Aunque Diealis intentó mantener la calma, soltó en tono de broma: " Soy de 'Esto es guerra' ... Jajaja es broma".

Al final, no le quedó otra que esperar varios minutos afuera hasta que el coordinador autorizara su ingreso. Todo quedó registrado en su propia transmisión en vivo, donde la tensión era palpable.

La reacción de Magaly Medina

Como era de esperarse, Magaly Medina no dejó pasar el momento. En su programa Magaly TV, La Firme, comentó, fiel a su estilo, sobre el video viral: "Qué papelón, estar mendigando la entrada a un local de esa manera, además, diciendo que eres de Esto es guerra. No le importa que se burlen de él, él está feliz".

No es la primera vez que Magaly apunta contra Diealis. Hace unos días ya había criticado a Esto es guerra por ficharlo. "Y ahora traen a Diealis, ignorando las denuncias que tiene él, porque tiene una serie de agresiones (...) Aquí sí se les olvidó de eso y lo trajeron porque tanta es su desesperación", expresó.

El incidente, que quedó registrado en su propia transmisión en vivo, rápidamente se volvió viral en redes sociales. Diealis terminó pasando tremendo roche al intentar ingresar al exclusivo restaurante ubicado en la Costa Verde, donde, pese a su popularidad y a mencionar que era parte de Esto es guerra, no le permitieron el ingreso de inmediato.