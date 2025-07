Jhazmín Gutarra anuncia el fin de su relación con Dilbert Aguilar tras escándalo de infidelidad

15/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jhazmín Gutarra no se guardó nada y soltó la bomba en plena transmisión en vivo por TikTok: su relación con Dilbert Aguilar terminó definitivamente. Aunque evitó entrar en más detalles, dejó claro que cada uno está en lo suyo y que solo los une el amor por su hija.

Jhazmín Gutarra, la aún esposa del cantante de cumbia Dilbert Aguilar, decidió acabar con los rumores y fue ella misma quien lo soltó en pleno TikTok en vivo.

Mientras respondía comentarios de sus seguidores, algunos le preguntaron sin rodeos si seguía con el popular 'Gigante de la cumbia'... y ella, sin vueltas, lo confirmó: ya no están juntos.

Este anuncio llega luego de semanas llenos de rumores, indirectas y especulaciones sobre infidelidades. Y aunque Jhazmín Gutarra no señaló a nadie directamente, no faltó quien le recordara el pasado.

Entre los comentarios que le dejaban en el vivo, muchos sacaron a relucir los escándalos que se viralizaron hace un tiempo cuando se hablaba de "cuernos" en la relación.

Pero la empresaria no se quedó callada y, claramente dolida, lanzó una frase que lo dijo todo: "Solo Dios sabe, en todo este tiempo, lo que me está costando. Solo Él sabe lo que hay en mi corazón, ni tú que andas escribiendo mal y denigrando horrible", respondió, visiblemente afectada.

Jhazmín Gutarra ya no trabaja con Dilbert Aguilar

Después del revuelo en TikTok, el programa América Hoy no tardó en buscarla para ver si lo que dijo era cierto. Y sí, lo reconfirmó en televisión nacional: su relación con Dilbert ya fue.

Además, aseguró que ya no trabaja en la orquesta La Tribu, donde canta su exesposo, dejando claro que en lo profesional también han tomado caminos separados.

Eso sí, a pesar de todo, ambos están comprometidos en mantener una buena relación como padres. Jhazmín Gutarra expresó: "Siempre va a ser así por mi hija".

Cuando le intentaron sacarle más detalles, ella fue tajante: "En lo personal, yo no tengo nada que opinar al respecto, cada uno está enfocado en sus cosas. Yo no quiero dar más detalles, ya me ha perjudicado bastante".

En su transmisión en TikTok, Jhazmín Gutarra fue directa y confirmó el fin de su historia con Dilbert Aguilar. Sin dar más explicaciones, dejó en claro que ahora cada uno sigue su camino, pero que siempre mantendrán una relación por el bienestar de su hija.