Natalia Segura revela que Ignacio Baladán "no es el papá" de su hijo: "Prefiero que se enteren por mí"

12/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La influencer Natalia Segura causó gran impacto entre sus seguidores al lanzar una inesperada revelación que dejaría en el 'ojo de la tormenta' a su esposo Ignacio Baladán. Según dejó entrever en un video en TikTok, el exchico reality "no es el papá" de su hijo Luca.

¿'La Segura' niega paternidad de Baladán?

Natalia Segura, conocida como 'La Segura', siempre se ha caracterizado por su alegría al momento de compartir videos en la famosa plataforma china, especialmente a pocos meses de haber dado a luz a su primogénito junto a Ignacio Baladán. Sin embargo, el día de ayer, 11 de julio, lanzó una impactante confesión en ausencia de su esposo.

La influencer se coloca frente a la cámara de su celular y empieza a alistarse con los famosos Get Ready With Me (GRWM) a los que tiene acostumbrados a sus fanáticos. Seguidamente, Natalia rompe su silencio y explica el motivo del título de su video: "Baladán no es el papá de mi hijo".

Según detalló todo parte por la apariencia de su hijo, ya que el pequeño tiene ojos de color verde "aceituna", algo que no coincide con las características físicas del uruguayo, quien los tiene "café".

"GRWM para anunciarles que el papá de mi bebé no es el papá de mi bebé. Es algo que ya no sé ni siquiera cómo ocultarlo y quiero que se enteren por mí antes de cualquier boca. Baladán no es el papá de mi bebé, mi hijo tiene los ojos color verde aceituna. (...) No me interesa, quien venga a decir que le van a cambiar el color de ojos de aquí a los seis meses, no me interesa tu comentario, nadie te lo pidió", señaló en un inicio.

Natalia Segura lanza potente revelación sobre su hijo

La colombiana siguió explicando que cuando dio un paseo con su bebé, quien nació en abril de este año, muchas fans se le acercaron y se percataron que el niño no tenía los mismos ojos que su papá, lo que la llevó a reflexionar sobre su origen genético, ya que tanto como Ignacio, los ojos de ella eran color café (marrones).

"Nosotros le estamos buscando el sentido, porque si no le cambian decimos 'aquí qué pasó'. Yo le pido al señor Jesucristo por ley de atracción mi hijo se va a quedar con esos ojos así, ¿de dónde? No sabemos. ¿Por qué? Tampoco. (...) yo soy una mujer bendecida y mi hijo.. ¿quién soy yo juzgando las bendiciones del señor?", sentenció sobre el tema.

Sin dar mayores detalles sobre si era una broma, Natalia Segura dejó a todos con la incertidumbre sobre la paternidad de Ignacio Baladán, quien al ver que usuarios sostenían que era una escena llena de humor, reaccionó así en redes sociales: "¡Estás chistosa porque no estoy en la casa, no!".

De esta manera, Natalia Segura volvió a ser tendencia tras publicar un video en TikTok en el que afirma que su esposo Ignacio Baladán no es el padre de su pequeño hijo.