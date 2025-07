15/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de varios días en el ojo de la tormenta, Neutro por fin rompió su silencio sobre lo ocurrido en su evento El rey de la calle 2, donde un joven terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A pesar de la tragedia, el streamer confirmó que ya tiene fecha para una nueva pelea.

Neutro rompe su silencio

Ante el escándalo que explotó en redes y medios, Neutro decidió romper su silencio con una transmisión en vivo por la plataforma Kick. Ahí, visiblemente incómodo por las críticas, aseguró que no se está lavando las manos.

"Yo estoy dispuesto a apoyar en lo que esté a mi alcance. Yo podría hacerme el desentendido, pero soy una persona que tiene sentimientos y entiende a la familia", dijo.

El streamer también señaló que no acepta que se le impongan montos o exigencias que, según él, no puede cubrir: "A mí no me pueden condicionar pidiéndome grandes cifras de dinero. Yo no soy millonario, porque si lo fuera no estaría haciendo live".

Neutro también se defendió de lo que calificó como información falsa sobre el estado actual del joven herido: "Están diciendo que la persona sigue en UCI, lo cual es mentira ¡Qué mentira es esa! Esto me perjudica porque me están quitando marcas, me están dañando la reputación a nivel empresarial".

Críticas a la Federación Peruana de Boxeo

El caso también provocó la reacción inmediata de la Federación Deportiva Peruana de Boxeo, que se deslindó del evento y advirtió acciones legales. Neutro no se quedó callado: "La federación hace años no pone ni un sol. Ahora sí se quieren pronunciar, pero en vez de sumarse, deberían promover el deporte como debe ser".

Pese al escándalo, Neutro anunció que sí habrá una tercera edición del evento, el próximo 25 de julio. Prometió que esta vez tomará mayores precauciones.

"Esta edición tendrá doble paramédico. Vamos a contratar referís de categoría profesional y una persona que redacte los contratos y los haga firmar con un notario en persona. Mostraremos ese papel en vivo", finalizó.

A pesar de la tragedia ocurrida en su evento El rey de la calle 2, Neutro no dio marcha atrás. El streamer rompió su silencio, explicó su versión y confirmó que la nueva pelea se llevará a cabo el 25 de julio, prometiendo tomar mayores medidas de seguridad para evitar otro caso similar.