Óscar Junior Custodio revela que irá al concierto de BTS por un peculiar motivo: "Me parece espectacular"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Óscar Junior Custodio, líder de la agrupación de cumbia La Bella Luz, anunció que asistirá a uno de los conciertos de BTS en Lima. El cantante se sumará a la expectativa que ha generado la llegada de la banda surcoreana al país, aunque su presencia en el espectáculo no tendrá únicamente un propósito personal, sino también profesional.

Óscar Custodio verá a BTS

El artista peruano explicó que aprovechará esta oportunidad para observar de cerca la puesta en escena de los integrantes de BTS y recoger ideas que pueda implementar en los próximos espectáculos de La Bella Luz. Por ello, no acudirá solo, sino acompañado de su equipo de producción, con el que analizará los detalles del show.

La decisión también está relacionada con la cercanía del aniversario de su agrupación, por lo que busca encontrar propuestas que contribuyan a renovar sus presentaciones. De esta manera, la experiencia le permitirá conocer nuevas alternativas de producción y recursos escénicos que podrían adaptarse al estilo musical de la popular orquesta de cumbia.

Durante una entrevista, Custodio manifestó su admiración por el trabajo de BTS y destacó la magnitud de su despliegue logístico. Según comentó, la producción del grupo surcoreano involucra alrededor de 120 contenedores, una cifra que llamó especialmente su atención y que refleja la dimensión del espectáculo.

"Voy a ir con mi gente de producción para ver qué ideas sacamos. La verdad es que admiro mucho su trabajo. Creo que han traído 120 contenedores y para mí me parece espectacular. Es una nueva experiencia que estoy viviendo y me gustan mucho esas ideas que tienen", indicó.

Además, el cantante señaló que será la primera vez que asista a un concierto de un artista internacional. Así, la presentación de BTS representará una experiencia novedosa para él, que espera convertir en una oportunidad de aprendizaje para seguir impulsando el crecimiento artístico de La Bella Luz.

Las peticiones de army para los fans

A través de paneles digitales en Miraflores, el club de fans proyectó emotivos mensajes en español y coreano para pedir respeto a la privacidad de la boyband. La iniciativa dejó en claro que la verdadera comunidad de seguidores prioriza el bienestar de los músicos sobre cualquier intento por verlos de cerca.

El pronunciamiento enfatizó que las personas que acudieron a realizar ruidos desmedidos o perseguir a los artistas no representan los valores del club de fans local. La organización sostuvo que el afecto hacia la banda debe demostrarse respetando su espacio personal y garantizando que se sientan seguros en Lima.

Asimismo, la comunidad recalcó que el objetivo central de la llegada del grupo al país es disfrutar de sus presentaciones musicales en un ambiente armónico. Por ello, instaron a los asistentes a enfocar su entusiasmo en los shows oficiales y evitar concentraciones nocturnas en la zona residencial.