¡Todo por amor! Joven junta freebies para su novia mientras disfruta concierto de BTS

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La euforia por la segunda fecha del concierto de BTS en Lima no solo ha dejado postales de intensa algarabía, sino también conmovedoras historias de devoción y apoyo en los exteriores del Estadio San Marcos.

En medio de las kilométricas filas de seguidores bajo el inclemente sol capitalino, la figura de Leonardo, un joven residente del distrito de San Juan de Lurigancho, robó miradas y sonrisas entre los asistentes.

Con un particular cartel en mano que leía la frase "El amor de mi vida está viendo a los amores de su vida", el muchacho se convirtió en el centro de atención al acompañar incondicionalmente a su novia Kiara, proveniente de El Agustino, y fanática del septeto surcoreano, .

La misión de recolectar 'freebies'

El gesto romántico fue mucho más allá de un simple cartel motivacional. Al reverso del letrero, Leonardo incluyó un mensaje directo a la comunidad de fanáticas para solicitar los tradicionales freebies —recuerdos, tarjetas, fotocromos y manualidades que las seguidoras reparten de forma gratuita entre sí—.

Dado que solo Kiara logró conseguir un boleto para ingresar al evento musical, el joven asumió gustoso la meta de recorrer los perímetros del recinto para recolectar la mayor cantidad de recuerdos posibles mientras ella vivía el concierto dentro del coloso universitario.

"Kiara, cuando veas esto solo quiero que sepas que lo estoy haciendo con mucho amor. Ya llevo casi la mochila llena", expresó emocionado para Exitosa.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Una muestra de amor ha hecho un joven de nombre Leonardo, quien mientras su novia Clara hace la cola para ingresar al segundo concierto de BTS, recolecta 'freebies' para ella. Señaló que desde el miércoles en la noche están en los exteriores del estadio... pic.twitter.com/ExjF8VnuHG — Exitosa Noticias (@exitosape) October 9, 2026

Dos días de acampe y fidelidad incondicional

La travesía de la pareja comenzó mucho antes del inicio del espectáculo. Según relató el propio joven, ambos permanecieron acampando en las inmediaciones del complejo deportivo desde la noche del miércoles, acompañando la vigilia incluso desde las horas previas a la primera presentación de la banda en la capital.

Lejos de retirarse tras el ingreso de su pareja al recinto, Leonardo confirmó que permanecería en las afueras hasta el término del show para esperarla en la puerta de salida y garantizar un retorno seguro hacia su hogar, cerrando así una prolongada jornada de sacrificio por amor.

Un debate de empatía en la comunidad seguidora

El particular caso de Leonardo generó comentarios positivos y debates entre las fanáticas que hacían fila en las inmediaciones de la avenida Venezuela.

Muchas destacan la empatía, el respeto y la paciencia demostrados por el joven al respaldar de forma activa la pasión de su pareja hacia la agrupación de K-pop, rompiendo prejuicios y consolidándose como uno de los momentos más comentados durante la previa del esperado show.

🔴🔵 Un papá ARMY llegó hacia el estadio San Marcos para hacer cola por su hija por el segundo concierto de BTS en Lima. Cuenta con alegría el regalo entregado y explicó cómo se realiza un corazón coreano 🫰🏼



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La historia de Leonardo y Kiara refleja cómo el fenómeno musical de BTS trasciende las fronteras del escenario e inspira profundos gestos de compañerismo. Entre largas horas de espera y desbordante entusiasmo, acciones como esta reafirman que el afecto incondicional se han convertido en sellos distintivos de los fans.