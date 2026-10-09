RM de BTS visita la Huaca Pucllana y luce una prenda andina durante su estadía en Perú

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡RM sigue disfrutando de su paso por Perú! El líder de BTS aprovechó un tiempito libre para darse una vuelta por la Huaca Pucllana y conocer un poco más de la historia de Lima. Eso sí, entre las fotos que compartió en Instagram, hubo una en particular que llamó la atención: el cantante lució un chullo de diseños andinos.

RM se dio una vuelta por la Huaca Pucllana

Kim Nam-joon, más conocido como RM, anda aprovechando su estadía en nuestro país y esta vez decidió hacer turismo por Miraflores. El cantante surcoreano visitó la Huaca Pucllana y compartió algunas imágenes de su recorrido a través de sus historias de Instagram.

@lettycbetemit Ando de visita en Perú, vine por su concierto de ayer y hoy fui de lo más turista a ver el museo para encontrarme con MI BIAS. Namjoon eres arte bebé ♬ sonido original - VRB/ Valeria Riveros Bray

En una de las foto, el líder de BTS mostró la enorme pirámide de adobe que caracteriza a este complejo arqueológico. ¡Y vaya que el lugar tiene historia! Así, sus fans pudieron echarle un vistazo a uno de los sitios turísticos más conocidos de Lima a través de los ojos del artista.

Pero eso no fue todo. RM también publicó imágenes de piezas de cerámica y fardos funerarios relacionados con la cultura Wari, que pudo apreciar durante su visita. Al parecer, el cantante quiso guardar algunos recuerdos de su paseo por este rincón histórico de la capital.

Como era de esperarse, las publicaciones empezaron a circular entre sus fans peruanos, que están pendientes de cada paso que dan los integrantes de BTS durante su estadía en el país.

Ahora, si hubo una imagen que llamó la atención, fue el selfie que RM se tomó luciendo un chullo con diseños andinos. ¡Sí, el líder de BTS se dejó ver con esta prenda y sus seguidores no tardaron en compartir la fotito en las redes sociales!

Jung Kook sorprende al visitar Chorrillos

Y RM no ha sido el único integrante de BTS que se ha animado a conocer algunos rincones de la capital. Jung Kook también aprovechó su paso por Lima y se fue de paseo. El idol sorprendió a todos subiendo unas fotazos desde los Pantanos de Villa y el Morro Solar, en Chorrillos.

Además, el cantante mostró algunas escenas de la vida cotidiana limeña, como el tráfico, el comercio ambulante y la gastronomía local. Sus publicaciones también alborotaron a los seguidores peruanos, felices de ver a los integrantes de la banda recorriendo la ciudad.

Así, RM aprovechó su estadía en Perú para darse una vuelta por la Huaca Pucllana y conocer parte de la historia de Lima. El selfie del líder de BTS con un chullo de diseños andinos destacó entre las fotos de su paseo por Lima.