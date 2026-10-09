Carlos Orozco lanza fuerte crítica contra los padres de las ARMY: "No han sabido criar en casa"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Continúa la fiebre por BTS en Lima, pero también ha desatado una polémica inesperada. Esta vez, Carlos Orozco lanzó una fuerte crítica contra los padres de las ARMY que llegaron hasta el Estadio San Marcos para acompañar a sus hijas en la espera por el primer concierto del grupo surcoreano.

Carlos Orozco critica a padres ARMY

Carlos Orozco no se guardó nada al referirse a los padres y madres que acudieron al Estadio San Marcos para ayudar a sus hijas a hacer cola antes del esperado concierto de BTS, como parte de su gira mundial Arirang.

El creador de contenido expresó su desacuerdo con esta situación y relacionó el fanatismo por la agrupación surcoreana con la crianza que reciben las jóvenes en casa.

Durante sus declaraciones, el comunicador cuestionó las prioridades de algunos padres en la crianza. Su picante opinión no pasó desapercibida y armó un tremendo debate entre los cibernautas en cuestión de minutos.

"Hay señores que no han sabido criar en casa. ¿Entonces, qué te sale tu hija? ARMY. No has sabido criar en tu casa, no has sabido imponer una crianza efectiva a través de los valores correspondientes, a través de tener muy en claro las prioridades en el desarrollo de tu menor hijo, de tu educando. ¿Y qué te sale luego tu gorda? ARMY", expresó indignado.

Como era de esperarse, sus comentarios provocaron una ola de respuestas, especialmente entre los seguidores de BTS, quienes cuestionaron que se vincule la afición por un grupo musical con la educación recibida en el hogar.

Usuarios de TikTok reaccionan

Las declaraciones de Carlos Orozco no tardaron en generar opiniones divididas en TikTok. Mientras algunos internautas respaldaron su postura, otros salieron en defensa de las ARMY y de los padres que acompañan a sus hijas durante la espera por el concierto.

"Qué tiene que ver la crianza con ser fan de un grupo?", comentó un usuario, cuestionando directamente el argumento del streamer. En la misma línea, otro internauta escribió: "¿Qué habla este señor?", mientras que algunos defendieron el derecho de las jóvenes a disfrutar de la música de sus artistas favoritos.

No obstante, también hubo quienes coincidieron con el comunicador. "Es verdad, por fin dices algo bueno", "Una cosa es ser fan y otro fanática" y "Puro factos" fueron algunas de las respuestas que respaldaron sus declaraciones.

Así, Carlos Orozco volvió a quedar en el centro de la polémica por sus comentarios sobre las ARMY y sus familias, esta vez al cuestionar la crianza de los padres que acompañan a sus hijas por el concierto de BTS en Lima.