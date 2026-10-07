BTS hizo vibrar a Lima: así se vivió el HISTÓRICO primer concierto de la banda surcoreana en San Marcos

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Estadio San Marcos fue testigo de una noche histórica. Ante miles de fanáticos que abarrotaron el recinto capitalino, BTS ofreció el primero de sus tres esperados conciertos en Lima, marcando un hito en su trayectoria con un espectáculo cargado de energía, momentos emotivos y un potente repertorio que hizo vibrar al ARMY peruano de principio a fin.

BTS en Lima: Minuto a minuto

Taekook despidiendose juntos 😭😭❤️ 🐰los amo tanto 🐻🐰hasta mañana 😁😁 https://t.co/r9q62nk5UA — Winter ʕ•ᴥ•̀ʔっ𐤀 (@winter17_tkbear) October 8, 2026

22:21| BTS se despide de Lima tras su primer show: "Perú, hasta mañana"

BTS concluyó el primero de sus tres conciertos programados en la capital. Tras un espectáculo histórico en el Estadio San Marcos, la agrupación integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se despidió de la afición local con un prometedor "Perú, hasta mañana".

El septeto surcoreano volverá a encontrarse con el ARMY peruano este viernes 9 y sábado 10 de octubre en el mismo recinto deportivo.

☆• INTO THE SUN #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG #BTS_WORLDTOUR_ARİRANG_LIMA https://t.co/MHcdj6jwKS October 8, 2026

22:13| BTS cierra su primer concierto en Lima con "Into the Sun"

Llegó el broche de oro en el Estadio San Marcos. La agrupación surcoreana concluyó su histórico show en la capital con la interpretación de "Into the Sun", tema que resume el espíritu de su nueva etapa musical y despidió entre ovaciones una noche inolvidable para el ARMY peruano.

22:10 | BTS inicia la recta final en Lima con "Please"

El show entró a su tramo de cierre en el Estadio San Marcos. La agrupación surcoreana interpretó "Please", una de las canciones pertenecientes a ARIRANG, marcando esta nueva etapa en la trayectoria de la banda ante el delirio del ARMY peruano.

22:05| Taekook destaca la importancia del país: "Perú es clave"

Los integrantes de BTS, Kim Taehyung (V) y Jeon Jungkook, volvieron a enloquecer al Estadio San Marcos al dirigirse a la afición local con un firme mensaje de reconocimiento. Durante su intervención, Jimin afirmó que "Perú es clave", desatando los gritos y la ovación inmediata de miles de seguidores.

🐿️ Lima, de verdad fue increíble. Me sorprendí mucho. Siento que cada vez se siente más esa energía y ese calor de ustedes, debimos haber venido mucho antes, me siento muy feliz que falten dos días más. 🥹 https://t.co/nh2rx63Yls — kath vio a BTS (@jnfication) October 8, 2026

22:00 p.m. | BTS emociona a San Marcos: "Debimos haber venido mucho antes"

BTS continuó expresando su gratitud hacia el público peruano. Ante un estadio rendido a sus pies, el integrante de BTS soltó una emotiva confesión que desató la ovación de todo el ARMY: "Debimos haber venido mucho antes (...) los amo".

🐥: Quise decirles que estoy muy agradecido siento que nos han dado una gran bienvenida, creo que ha sido un día muy feliz y me cuesta mucho expresarlo, si es que se han divertido mucho de verdad les estoy muy agradecido. LOS AMO https://t.co/VZHdoiBtit — ɪ ѵ ᴜ ⁷ ⋆˚🪐.*･ (@pjmIesviu) October 8, 2026

21:57| Jimin emociona a San Marcos: "Ha sido un día muy feliz"

En un emotivo momento del concierto, Jimin se dirigió al público en coreano para agradecer el recibimiento. A través de su traductora, expresó: "Nos han dado una gran bienvenida ustedes. Ha sido un día muy feliz", desatando una ovación masiva en el Estadio San Marcos.

— La primera canción sorpresa de BTS en Perú es "HOME" 😭💜 https://t.co/qVi5aNbxug — Avril: 23/10 veo a bts ✨️ (@btsargento) October 8, 2026

21:52| BTS conmueve San Marcos con la canción sorpresa: "HOME"

Llegó el momento más emotivo de la velada con la interpretación de "HOME", la canción sorpresa de la noche. El tema, incluido en el álbum 'Map of the Soul: Persona (2019)', tocó las fibras más sensibles de miles de asistentes en el Estadio San Marcos.

LA PRESENTACIÓN DE BUTTER Y DYNAMITE EN EL CONCIERTO EN LIMA LES JURO QUE SUENA COMO SI ESTUVIERAN EN UN CORO 😭 MIS AMIGAS LA ESTAN DANDO TODAAAAAA ELLAS 💋‼️🔥 https://t.co/PUpqKQUFRI — badbye⁷ (@stayalivejksg) October 8, 2026

21:45| El Estadio San Marcos se pone de pie con "Dynamite"

Todo el Estadio San Marcos se puso de pie para acompañar a BTS al ritmo de "Dynamite", uno de los mayores éxitos globales de la agrupación surcoreana, desatando una fiesta total entre miles de asistentes.

— Lo fuerte que ARMY de PERÚ cantó el fanchant para Yoongi en "Come Over", lo fuerte que gritaron "ANI" 💜 https://t.co/R0ooCI7fzu — Avril: 23/10 veo a bts ✨️ (@btsargento) October 8, 2026

21:39| BTS regresa para cantar "Come Over" y "Butter"

Los integrantes de BTS reaparecieron en el escenario para interpretar "Come Over". Ante la euforia del recinto, advirtieron al público que "el show aún no ha terminado" e invitaron a miles de asistentes a cantar a una sola voz su éxito "Butter".

What is in the air in Peru that it has all of BTS getting naked https://t.co/gJrKH5Wknh — kat (@kookyun) October 8, 2026

21:20| BTS recorre las pasarelas al ritmo de "IDOL"

Los integrantes de BTS bajaron al campo de San Marcos para recorrer las pasarelas cerca del ARMY e interpretar "IDOL", emblemático tema de 2018, 'Love Yourself: Answer', que celebra la identidad del grupo fusionando K-pop con ritmos tradicionales coreanos.

🐹 "ARMY, tienen mucha energia, estas muy sexy" JIN VOLVIENDO A DECIR QUE ESTAN MUY SEXY HOY, Y EL SIN MANGAS, GRACIAS PERU POR ESTE MOMENTO 😭🔥 https://t.co/y7Qu7JRvOB — ᴅᴀɴɪ⁷⊙⊝⊜ (@sugamihoney) October 8, 2026

21:13| BTS enciende al público: "ARMY, tienen mucha energía, eso es muy sexy"

Los integrantes de BTS hicieron retumbar el Estadio San Marcos al interactuar con el público e interactuar al grito de "¿Lima, están listos?". "ARMY, tienen mucha energía. Eso es muy sexy. Me encanta esa energía", expresaron sobre el escenario, desatando una eufórica ola de gritos entre los miles de asistentes.

TAEHYUNG FOR 2.0! https://t.co/GAQZE0Ybho — Taehyung Naver (@naver_taehyung) October 8, 2026

20:51|BTS retoma el show e interpreta "2.0" tras una breve pausa

Tras una breve pausa, los integrantes de BTS reaparecieron en el centro del escenario del Estadio San Marcos para hacer retumbar el recinto con la interpretación de "2.0". El potente tema, perteneciente a su álbum ARIRANG, marcó el reinicio del espectáculo en Lima y volvió a encender al máximo la euforia de miles de fanáticos en las tribunas y cancha.

El Estadio San Marcos se torna de púrpura.

20:45| El Estadio San Marcos se tiñe completamente de púrpura

El Estadio San Marcos se transformó en un impresionante océano de luz púrpura, el color característico que identifica a la agrupación y a su comunidad global de ARMY. Miles de lightsticks encendidos iluminan cada rincón del recinto mientras Kim Nam-joon (RM), Kim Seok-jin (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-Hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook) continúan desplegando su repertorio sobre el escenario en esta histórica primera fecha en Lima.

JIN WTF!! 💜 #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA https://t.co/mqZNtOFbgq — BTS Charts & News (@btschartsxdaily) October 8, 2026

20:38| BTS deleita al ARMY con "Merry Go Round" en San Marcos

Las luces del escenario se transformaron para acompañar la interpretación de "Merry Go Round", otro de los temas destacados de su más reciente álbum, ARIRANG. La canción forma parte del repertorio oficial de la gira BTS World Tour Arirang, que esta noche hace su esperado debut en Lima ante miles de fanáticos que corean cada letra en el Estadio San Marcos.

OMGGGGG TAEKOOK !!!!!! https://t.co/CLfp8r6lxA — sᴀᴍ (@tkrse7) October 8, 2026

20:20| BTS interpreta "They Don't Know 'Bout Us" en el Estadio San Marcos

La agrupación surcoreana hizo retumbar el coloso de San Marcos al comenzar a interpretar "They Don't Know 'Bout Us". La canción, perteneciente a su disco 'ARIRANG', resonó a todo volumen ante miles de fanáticos que acompañaron a la banda en cada verso, manteniendo la misma fuerza y euforia que el septeto ya había demostrado en sus recientes presentaciones en Bogotá antes de su llegada a Lima.

Oh my god taehyung's new outfit and this looks?!?!? https://t.co/B8DvG3Vd6I — THV🎄 (@Taehyungimpact) October 8, 2026

20:18| Integrantes de BTS saludan en español al público peruano

El Estadio San Marcos estalló en ovaciones cuando algunos de los miembros de la agrupación comenzaron a dirigirse al público en español: "¡Haremos un show increíble!", dijeron. Entre gritos y aplausos de emoción, los cantantes interactuaron directamente con los asistentes para preguntarles si estaban listos para continuar la fiesta, encendiendo aún más el ánimo del ARMY en Lima.

20:06|¡Arranca el concierto de BTS en San Marcos!

El estallido de gritos de miles de ARMYs hizo retumbar cada rincón del Estadio San Marcos. La primera canción empezó a sonar en los parlantes mientras las pantallas gigantes proyectaban las primeras imágenes de la agrupación surcoreana, dando inicio oficial a una velada histórica en Lima.