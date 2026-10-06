Artista peruano impresiona al presentar la primera escultura hiperrealista del papa León XIV

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El reconocido artista peruano Walt Wizard, especialista en la elaboración de estatuas hiperrealistas de famosas personalidades, impresionó al público al presentar la primera escultura en tamaño real del papa León XIV.

Inspiración religiosa y vínculo espiritual del proyecto

Walter Huamán, nombre real del artista, sustentó la creación de estas figuras en la búsqueda de generar un acercamiento más humano e íntimo entre la ciudadanía y los referentes de la fe. El escultor recordó que esta serie busca reflejar la devoción a través de un formato plástico de alto impacto visual que permite a los espectadores conectar directamente con los personajes.

Asimismo, el autor destacó la influencia de su asistencia a una misa en Chiclayo, ciudad donde el pontífice ejerció como obispo durante ocho años, la cual fortaleció el sentido conceptual de su obra. De igual manera, el creador rememoró un hito trascendental en su trayectoria al recordar el encuentro que sostuvo con el papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Por otro lado, la iniciativa busca rendir homenaje al patrimonio histórico y cultural del país mediante la recreación de figuras emblemáticas del catolicismo. La inclusión de los santos peruanos dentro del proyecto reafirma la intención de revalorar la identidad religiosa local mediante técnicas de vanguardia. La muestra continuará expandiéndose para ofrecer al público una experiencia inmersiva e interactiva con cada personaje representado.

Riguroso proceso de elaboración e innovación técnica

Para la fabricación de esta estatua a tamaño real, el escultor empleó silicona de grado médico, considerada la materia prima más parecida a la textura de la piel humana. Este insumo de alta calidad permite simular pliegues, arrugas y porosidades de manera idéntica a la fisonomía real, otorgando una apariencia orgánica y natural a la pieza final.

Asimismo, la fase inicial del proyecto requirió una minuciosa labor de investigación para recopilar datos anatómicos y visuales del personaje en todas sus dimensiones. El artista analizó detenidamente los rasgos del rostro, el tipo de piel, las expresiones faciales, las medidas corporales y la estatura exacta del pontífice.

Finalmente, la producción contempló el diseño y confección de la vestimenta oficial, así como de los accesorios e insignias representativas del papa. Cada elemento textil y ornamental fue seleccionado e instalado rigurosamente para replicar con exactitud el atuendo papal original.

En ese sentido, la escultura del papa León XIV se consolida como un valioso aporte que une el arte hiperrealista con la fe, ofreciendo a los peruanos una representación viva antes de la llegada del pontífice al territorio nacional.