Pamela Franco crea ONG para ayudar a niños con TEA inspirada en su experiencia como madre de una niña con autismo

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco atraviesa una nueva etapa en su vida personal y profesional, esta vez con proyectos que van más allá de los escenarios y la música. La cantante peruana sorprendió al presentar dos iniciativas con las que busca abrirse camino en nuevos sectores y asumir un compromiso social que involucra a otras familias.

Los nuevos proyectos de Pamela Franco

La cumbiambera inauguró Sono de Tech, un centro genético, y presentó su propia organización no gubernamental, Manos Azules en el Mundo de TEA, enfocada en apoyar a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Ambos proyectos tienen un significado especial para la artista, quien conoce de cerca los desafíos que afrontan las familias que viven esta realidad.

La experiencia de Pamela Franco como madre de una niña con TEA ha sido fundamental para impulsar esta iniciativa. Por ello, la cantante busca que otros padres puedan acceder a alternativas que contribuyan al bienestar de sus hijos y encuentren una red de apoyo para afrontar las dificultades que pueden surgir durante su crianza.

"No se trata solamente del proyecto, sino también del compromiso social que llevamos dentro, porque lo vivimos y queremos compartirlo con otras madres. Es muy duro, porque, si bien es cierto que la lucha que damos por nuestros hijos siempre va a estar, como madres también necesitamos un soporte", indicó durante la presentación.

Asimismo, la artista reconoció la importancia de brindar acompañamiento a las madres, quienes muchas veces deben enfrentar situaciones complejas sin contar con suficientes recursos o ayuda. En ese sentido, su ONG pretende convocar a más personas dispuestas a colaborar para que los niños puedan recibir apoyo, independientemente de las condiciones económicas de sus familias.

"Esta ONG quiere luchar porque sabemos lo difícil que es y que no todos tenemos las mismas condiciones. Para nosotras sería una alegría que muchas personas se unan para poder ayudar a muchos niños", agregó.

La inauguración contó con la presencia de Xiomy Kanashiro, Cuto Guadalupe y Rocío Miranda. También estuvo Christian Cueva, pareja de la cantante, quien la acompañó durante este importante momento. Visiblemente emocionada, Pamela Franco compartió la motivación detrás de sus proyectos y su deseo de ayudar a otras familias.

¿Pamela Franco tendrá un hijo con Cueva?

La artista participó en el programa 'Desvelados' y adelantó que tenía otra noticia especial que quería compartir desde hace algún tiempo. Ante la posibilidad de que se tratara de un matrimonio o de la llegada de un bebé, la cantante sorprendió al mencionar que se trataría de "un nuevo hijo".

La inesperada declaración generó interrogantes, especialmente porque Franco no confirmó de manera directa que esté embarazada. La cantante prefirió mantener el misterio y no explicó si su comentario hacía referencia a un futuro bebé, a un proyecto familiar o a otra situación vinculada con Christian Cueva.