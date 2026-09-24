Christian Cueva revela que pensó en retirarse del fútbol y que aún sueña con volver a la selección peruana

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva atraviesa un buen momento en el Sport Boys desde su llegada proveniente del club Juan Pablo II College. En el cuadro chalaco encontró una versión futbolística que ha ayudado a que junto a sus compañeros se conviertan en unas de las escuadras más destacadas del Clausura. Sin embargo, recientemente el habilidoso volante se quebró al hablar de sus padres que vivió e inclusive la vez en la que estuvo a punto de retirarse del fútbol.

Christian Cueva pensó en dejar el fútbol

Durante la conversación, Christian Cueva fue consultado si es que piensa en acabar su carrera futbolística jugando en la selección peruana. Admitió que en algún momento tendrá que 'colgar los botines' y eso dio pie a que la periodista le consulte si es que en algún momento pensó en dejar antes el deporte que más ama.

"Pensé en dejar el fútbol en 2024, pero tuve a las personas que me agarraron y sobre todo a Dios. Hoy todavía pienso y deseo como futbolista seguir pensando en mi selección. Después ser convocado o no creo es parte del fútbol (...) si yo tengo que decir hasta acá con mi selección como todos, pero de la mejor manera", afirmó.

'Aladino' rompe en llanto al hablar de sus padres

El mundialista con la selección peruana en Rusia 2018 concedió una entrevista a la periodista Darinka Zumaeta para el programa de YouTube 'Al volante'. Destacó su presente en el equipo 'rosado' calificándolo de "hermoso" y reveló que siempre tuvo la "curiosidad" por conocer cómo era defender sus colores y jugar en el Callao.

Comentó que fue una etapa "difícil" estar en el ojo mediático cuando ocurrió la separación con la madre de sus hijos, Pamela López, pero que tuvo el apoyo de sus padres, de Dios y de su pareja actual Pamela Franco, con ella dijo que se encuentran "muy felices" así como "enfocados en muchas cosas".

En tanto, indicó que si tuviera al frente a sus progenitores les diría "que no se vayan nunca" enfatizando que no sabría cómo reaccionar si es que pierden la vida. Agregó que lastimosamente perdió a su abuelo y recibió la inesperada noticia durante su estadía en la Copa América 2024, una situación que lo marcó.

"No he tenido, ni lo pienso, ni lo quiero (ver partir a sus papás). Sí lo he tenido con mi abuelo, que es parte de mi vida, mi infancia. Cuando se me fue, eso lo pasé viajando a la Copa América en Estados Unidos, donde me entero en la escala que hicimos a Panamá. Recuerdo que me abrazaron (compañeros), se me partió el alma", refirió.

Acto seguido, resaltó el apoyo que siempre recibió de sus papás con quienes se mostró agradecido. También realizó una reflexión y les dedicó un mensaje hasta tal punto de quebrarse de la emoción:

"Yo siempre voy a ser agradecido con ellos toda mi vida por lo que me dieron. De lo que nunca me voy a cansar de decir es que me perdonen por cosas que ellos saben y yo sé, nada más", expresó.

Durante una entrevista concedida al programa de YouTube 'Al volante', conducido por la periodista Darinka Zumaeta, Christian Cueva se quebró al recordar a sus padres y todo el apoyo que le brindaron en los momentos más difíciles.