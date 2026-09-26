Xiomy Kanashiro elogia el cambio de Christian Cueva y resalta la influencia de Pamela Franco: "Me encanta"

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva estaría atravesando una etapa diferente, al menos así lo percibe Xiomy Kanashiro, quien destacó el cambio que ha notado en el futbolista durante los últimos meses. La bailarina aseguró que ahora lo ve más feliz, tranquilo y sincero, además de resaltar el acercamiento que estaría teniendo nuevamente con sus hijos.

Xiomy cree en la mejoría de 'Cuevita'

La integrante de 'América Hoy' se refirió al deportista luego de observar una reciente entrevista en la que Cueva se mostró emocionado al recordar a sus padres y reflexionó sobre algunos momentos de su vida. Para Xiomy, aquella actitud evidenció una transformación importante en comparación con la imagen que había mostrado anteriormente.

"Vemos a un Cueva 100 % cambiado, 100 % sincero. Ahora cuando en las entrevistas nos tocan a los papitos nos llega al corazón", indicó en 'América Hoy'.

Además, la bailarina consideró que el aspecto sentimental podría estar relacionado con este cambio. En ese sentido, dejó entrever que Pamela Franco habría tenido alguna influencia en la nueva actitud del futbolista, aunque aclaró que no necesariamente habría sido algo que ella buscó provocar directamente.

"Pero yo creo que también involucra mucho el amor. Yo veo un Cueva enamorado. (¿Crees que Pamela Franco ha hecho este cambio, ha logrado?) Podría haberlo logrado sin ella haberlo querido hacer", agregó,

Xiomy también reparó en un detalle que, desde su perspectiva, refleja el buen momento personal que estaría viviendo Cueva: su sonrisa. Para la bailarina, la expresión del futbolista transmite felicidad y tranquilidad, características que ahora percibe con mayor frecuencia cuando habla o aparece públicamente.

A esta percepción se sumó la opinión de Edson, quien también señaló diferencias en la manera en que Cueva se comunica actualmente. El conductor destacó que ahora lo observa más pausado y calmado al momento de expresarse, una actitud que marcaría distancia con algunas de sus apariciones anteriores.

Christian Cueva y sus hijos

Finalmente, Xiomy resaltó que Cueva estaría recuperando la confianza y cercanía con sus hijos, algo que considera especialmente positivo en esta nueva etapa. La bailarina manifestó su agrado por esta versión del futbolista y expresó sus deseos de que continúe bien tanto en su vida personal como durante su etapa en Sport Boys.

"Y ahora también, que lo vemos más con sus hijos, que ya está recuperando esa confianza con ellos. A mí me encanta este nuevo Cueva y espero que le siga yendo de maravillas en el Boys, porque todos queremos ver ese Cueva", sentenció.

De esta manera, Xiomy Kanashiro dejó en claro que percibe una versión renovada de Christian Cueva, especialmente por su tranquilidad, cercanía con sus hijos y aparente felicidad. Sus comentarios sobre Pamela Franco volvieron a poner el aspecto sentimental del futbolista en el centro de la conversación, aunque evitó atribuirle directamente toda la transformación.