Lionel Messi presenta camiseta especial para su despedida de la selección argentina ante Benín

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi presentó este lunes la camiseta especial que utilizará durante su despedida de la Selección Argentina. El futbolista mostró el diseño mediante sus redes sociales, a pocos días del encuentro frente a Benín, programado para el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires. La indumentaria tendrá detalles distintivos para la ocasión.

Messi mostró la camiseta para su último partido

El nuevo modelo conserva los colores tradicionales de la selección argentina, aunque incorpora elementos especiales para el partido de despedida. Entre los detalles que destacan aparece el nombre y número de Messi en color dorado, una característica que diferencia esta versión de la camiseta utilizada habitualmente por el seleccionado durante sus presentaciones.

La presentación se realizó mediante un video publicado por Messi en sus redes sociales. En las imágenes aparece la camiseta que utilizará durante el encuentro ante Benín, que fue confirmado como el último compromiso del delantero con la selección argentina. El partido se disputará el martes 6 de octubre en el Monumental.

"Último partido... Una camiseta para toda la vida", anunció.

Messi difundió el diseño especial mientras la selección argentina se prepara para disputar tres amistosos durante la próxima fecha FIFA. El calendario contempla los partidos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, aunque solamente el último encuentro contará con la presencia de Messi para su despedida de su selección.

EL ANUNCIO DE LIONEL MESSI PARA SU ÚLTIMO PARTIDO CON ARGENTINA. 👕🇦🇷pic.twitter.com/A8KnyolDBX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 21, 2026

La despedida de Messi será ante Benín

La fecha del homenaje quedó establecida para el 6 de octubre, cuando Argentina recibirá a Benín en Buenos Aires. Antes de ese compromiso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, en Córdoba, y posteriormente jugará contra Burkina Faso el 3 de octubre, también en el Monumental.

La camiseta presentada por Messi está vinculada directamente con su último encuentro internacional para Argentina. El jugador anunció su decisión de dejar la selección y posteriormente aceptó participar en el amistoso organizado para despedirse de los hinchas. Por ello, el diseño será utilizado específicamente durante esta presentación.

La nueva indumentaria mantiene la identidad visual de la albiceleste, pero añade el dorado en elementos relacionados con Messi. El número del capitán aparece con ese acabado especial, mientras el resto de la camiseta conserva características similares al modelo utilizado por Argentina. El lanzamiento fue difundido públicamente mediante las redes sociales del futbolista.

La despedida también reunirá a integrantes de la generación que acompañó a Messi durante sus principales títulos con Argentina. La AFA informó previamente que varios campeones de Qatar 2022 estarán vinculados al homenaje preparado para el encuentro ante Benín, programado en el estadio Monumental para el 6 de octubre.