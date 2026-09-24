Xi Jinping propone a Trump trabajar juntos: "Para dirigir el gigante barco de la relación de China y EE. UU. rumbo hacia el futuro"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente chino Xi Jinping llegó a suelo norteamericano para sostener un encuentro con su homólogo Donald Trump en Washington. Durante su alocución le ha propuesto al mandatario de Estados Unidos trabajar en conjunto para dirigir el "gigante barco" de la relación entre sus países con miras al futuro.

Xi Jinping busca el trabajo en conjunto con Donald Trump

Este jueves, 24 de septiembre, el mandatario de Estados Unidos recibió en la Casa Blanca al líder de China para sostener la segunda reunión entre ambos en el año, siendo la primera visita del líder chino a la capital estaounidense en más de una década.

Ello forma parte de una cumbre de Estado que se encuentra marcada por la búsqueda de la estabilidad en la relación bilateral entre ambas potencias mundiales, pero a su vez las posturas distintas que tienen sobre Taiwán, Irán, el comercio y la inteligencia artificial.

Durante su comparecencia, Xi Jinping recordó que cuando sostuvo su primera reunión de este 2026 con su par norteamericano, en China, acordaron construir una relación "constructiva" y de "estabilidad estratégica entre las naciones que presiden. La cual destacó que saludan los ciudadanos y la comunidad internacional.

"Estoy dispuesto a trabajar con usted para dirigir el gigante barco de la relación entre China y Estados Unidos con rumbo firme hacia el futuro", manifestó el jefe de Estado chino.

Xi Jinping, presidente de China, a Donald Trump: "Estoy dispuesto a trabajar con usted para dirigir el gigante barco de la relación de China y EE.UU. con un rumbo firme hacia el futuro"#Canal24horas pic.twitter.com/C9Cet7XKnq — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 24, 2026

En el marco de la segunda reunión en lo que va del año con su homólogo estadounidense Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, le ha propuesto trabajar en conjunto para dirigir el "gigante barco" de la relación entre sus países con miras al futuro.

Busca desarrollar la IA, pero bajo control humano

Otra de las propuestas que le realizó Xi Jinping al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la de desarrollar la inteligencia artificial, pero mantenerla "bajo control humano".

Competidores directos en el vertiginoso avance de la IA, ambos países deben mantener una relación "sin conflicto ni confrontación" para el bien de toda la humanidad, propuso el mandatario chino. La IA, así como la seguridad y la tecnología, son "temas apremiantes", dijo Trump al recibirlo.

En síntesis, Xi Jinping llegó a suelo norteamericano para sostener un encuentro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca. Durante su alocución le ha propuesto al mandatario de Estados Unidos trabajar en conjunto de cara al futuro y desarrollar la inteligencia artificial, pero con control humano.