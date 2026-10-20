Renato Rossini respalda a Samahara tras confirmarse su romance: "Tiene el derecho de aprender y equivocarse"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Renato Rossini Jr. se presentó en 'Magaly TV La Firme' para hablar de su relación con Samahara Lobatón y no dudó en salir en defensa de la influencer frente a las críticas que ha recibido por los escándalos en los que se ha visto involucrada. El modelo consideró que muchas personas tienen una percepción equivocada de su pareja.

Renato ilusionado con Samahara

Durante la entrevista con Magaly Medina, el hijo del actor Renato Rossini destacó que Samahara todavía es joven y tiene derecho a aprender de sus experiencias, equivocarse y crecer como persona. De esta manera, dejó en claro que no comparte los juicios que recibe la hija de Melissa Klug y que prefiere conocerla más allá de su imagen pública.

"Me atrae físicamente y estamos forjando un vínculo bonito. Creo que ha ella se le lapida mucho, la gente tiene un concepto de ella totalmente errado. Tiene 24 años y creo que tiene el derecho de aprender y equivocarse", explicó.

Asimismo, Renato aseguró que ha encontrado en la influencer a una persona con la que se complementa y con quien está construyendo un vínculo sentimental. Además de sentirse atraído físicamente por ella, destacó sus cualidades personales y explicó que desea que la relación avance poco a poco, con respeto y sin apresuramientos.

¿Renato estaría con una madre soltera?

Por otro lado, el modelo también fue consultado sobre sus antiguas declaraciones, en las que aseguró que no estaría con una mujer que tuviera hijos. Al respecto, aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto y negó que pretendiera desvalorizar a las madres solteras por su condición.

"Jamás le voy a quitar valor a una mujer solo porque tiene hijos, eso no saldría de mi boca (...) "Si se tomó una opinión mía errada en ese momento, hago un mea culpa por lo que salió de mi boca", dijo en diálogo con Magaly.

Renato explicó que, cuando hizo esos comentarios, no se sentía preparado para asumir una relación con una mujer que tuviera hijos. Sin embargo, conocer a Samahara y descubrir cómo es como madre cambió su perspectiva.

Es así que, las declaraciones de Renato Rossini Jr. reflejan su intención de conocer a Samahara Lobatón más allá de las polémicas que han marcado su vida pública. El modelo considera que su juventud le permite aprender de sus errores y crecer como persona. Además, su postura sobre las madres solteras evidencia un cambio de perspectiva tras iniciar una relación con la influencer.