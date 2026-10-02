Svieta Fernández asegura que JP no es obstruccionista y cuestiona palabras de Keiko Fujimori: "una declaración antidemocrática"

02/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Svieta Fernández, diputada de Juntos por el Perú, rechazó que la posición de su bancada frente al gobierno de Keiko Fujimori pueda calificarse como "obstruccionismo".

Durante la entrevista, la parlamentaria defendió el derecho de la oposición a cuestionar las decisiones del Ejecutivo dentro del marco legal y señaló que el Gobierno no requiere necesariamente facultades legislativas para ejecutar sus principales acciones.

Cuestiona pedido de facultades

En entrevista con Exitosa, Fernández sostuvo que la delegación de facultades constituye un mecanismo excepcional y que existen otras herramientas a disposición del Ejecutivo para implementar medidas, particularmente frente a problemas como la seguridad ciudadana.

"No necesitan las facultades para gobernar, no es imprescindible, las facultades son situaciones excepcionales, lo dice la misma constitución, hay muchos otros mecanismos para los cuales gobernar", afirmó.

En esa línea, cuestionó que los ministros continúen planteando diagnósticos en lugar de ejecutar medidas concretas. Según la parlamentaria, el Ejecutivo debería utilizar las herramientas que ya tiene disponibles para atender las demandas de la ciudadanía.

"tienen los ministros y demás que ya deberían estar ejecutando medidas en seguridad ciudadana y no seguir dándonos diagnósticos", sostuvo Fernández.

La diputada también cuestionó recientes declaraciones de la presidenta, al considerar que este tipo de pronunciamientos pueden incrementar la tensión política entre el Ejecutivo y el Legislativo.

"Lo cierto es de que se están excusando en eso para luego tener declaraciones como las que ha tenido la presidenta, diciendo de que bueno estamos perdiendo la paciencia y haciendo todo este alarde antidemocrático, porque esa es una declaración antidemocrática ", manifestó.

Niega una estrategia de oposición

Ante la observación del periodista sobre la percepción ciudadana de que Juntos por el Perú podría estar oponiéndose sistemáticamente al Gobierno, Fernández rechazó esa interpretación y calificó esa lectura como una narrativa que no corresponde con la actuación de su bancada.

"Esa es una falsa narrativa, no es obstruccionismo, lo que han hecho ellos en el 2021, eso sí es obstruccionismo, en el 2016 eso es obstruccionismo", respondió.

La posición expresada por Fernández coincide con declaraciones pasadas del mes de agosto. En un diálogo con Exitosa, Svieta Fernández, exhortó al Ejecutivo a reformular su pedido de facultades legislativas en materia de seguridad y prevención ante el fenómeno El Niño. La parlamentaria señaló que existen aspectos del planteamiento que no estarían suficientemente claros.

Señaló que, junto con otras agrupaciones políticas, presentaron una carta al Ejecutivo para solicitar que replantee las medidas incluidas en el pedido de facultades legislativas frente a los eventos climáticos y la seguridad.

La controversia entre el Ejecutivo y Juntos por el Perú se mantiene alrededor del alcance de las facultades legislativas y del papel que debe asumir la oposición. Mientras el Gobierno plantea la delegación de competencias como una herramienta para implementar determinadas medidas, Fernández defiende la fiscalización y el debate parlamentario como mecanismos propios del control político.