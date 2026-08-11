Jefferson Farfán se rindió ante figura de Sport Boys y lo quiere en Alianza Lima: "Qué dinámica"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Oslimg Mora se robó todas las miradas en el Sport Boys vs. Alianza Lima y uno de los que no dejó pasar su gran partido fue Jefferson Farfán. El exdelantero destacó su rendimiento y sorprendió al deslizar que le gustaría verlo nuevamente defendiendo la camiseta blanquiazul.

Jefferson Farfán se rinde ante Oslimg Mora

Alianza Lima y Sport Boys igualaron 1-1 en el Estadio Nacional por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero más allá del resultado hubo un futbolista que terminó llevándose buena parte de los reflectores: Oslimg Mora.

Mora tuvo una destacada participación durante el encuentro y su rendimiento no pasó desapercibido para Jefferson Farfán, quien siguió atentamente el compromiso y posteriormente utilizó sus redes sociales para elogiar al jugador.

"El jugador del partido, Oslimg Mora", escribió inicialmente la 'Foquita' en una historia de Instagram, acompañando su mensaje con emojis de aplausos.

Pero Farfán no se quedó ahí. Minutos después volvió a destacar el nivel mostrado por su excompañero. "Excelente partido. ¡Qué dinámica el día de hoy sobrino! El fútbol está inventado, lo entendiste a la perfección", expresó.

Y cuando parecía que los elogios terminaban, Jefferson lanzó la frase que más llamó la atención de los hinchas de Alianza Lima: "Ojalá puedas volver pronto a tu casa", escribió acompañado de un guiño y un corazón azul, haciendo una clara referencia al pasado blanquiazul de Mora.

Oslimg Mora destacó el esfuerzo de Sport Boys

Después del empate, Oslimg Mora también se mostró satisfecho por la actuación colectiva del equipo rosado, aunque reconoció que el objetivo era quedarse con los tres puntos.

"Creo que dimos todo de nosotros. Siento y el equipo también que estamos para grandes cosas. Salimos a hacerle un partido de tú a tú a Alianza, un equipo complicado que siempre busca campeonar", declaró para L1 MAX.

El jugador aseguró además que tanto él como sus compañeros dejaron todo durante los noventa minutos y destacó la importancia de continuar mejorando partido a partido.

"Siento que en lo personal es lindo jugar con un club grande y representar a un club grande también como es el Boys. Siento que tiene que ser así, partido a partido. No se logró el objetivo que era ganar, pero nos llevamos un punto", concluyó.

Así, Jefferson Farfán terminó rendido ante el gran partido de Oslimg Mora con Sport Boys y dejó abierta la puerta a un posible regreso del volante a Alianza Lima.