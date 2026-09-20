Samahara Lobatón anuncia su ingreso al reality 'El Sultanato' junto a Renato Rossini: "Apenas comienza"

20/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al anunciar que se suma a 'El Sultanato', un nuevo reality de convivencia que reunirá a diversas figuras del entretenimiento, incluyendo a Renasto Rossini, con quien tuvo rumores de un romance hace unas semanas. La influencer volverá así a este tipo de formatos luego de sus recientes participaciones en 'La Prisión de Destino 2' y 'La Granja Vip Perú'.

Samahara regresa a los realities

La incorporación de Samahara fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de 'El Sultanato', donde se presentó su llegada como una nueva pieza dentro de la dinámica de poder y estrategia que tendrá el programa. La hija de Melissa Klug compartió el anuncio y expresó su entusiasmo por esta nueva oportunidad televisiva.

Además, su ingreso genera expectativa porque en el reality también participará Renato Rossini Jr., con quien Samahara Lobatón ha sido vinculada sentimentalmente en el pasado. Aunque ambos han aclarado públicamente que mantienen una relación de amistad, su presencia conjunta podría despertar nuevamente la atención de sus seguidores.

"De la selva al trono... nada escapa a su instinto. El juego de poder apenas comienza y las reglas están a punto de cambiar. La serpiente dejó su piel y ahora Samahara entra a los dominios del imperio. ¿Llega como prisionera o como la estratega que tomará el control del palacio? Una nueva capturada ha llegado a El Sultanato", se lee en la publicación.

Por otro lado, la llegada de Samahara ya comenzó a generar reacciones entre sus seguidores, quienes le mostraron su respaldo en redes sociales. Renato Rossini Jr. también fue uno de los primeros en reaccionar ante su incorporación al programa, sumándose a los mensajes de apoyo que recibió la influencer.

"Vamos con todo Sami", "Síguelo rompiéndola Samm", "Vamos bebita estaremos contigo", "Vamos Sam aquí el team víboras presente para darlo todo", "Vamos Perú, Samahara y Renato", "Felicidades Sahamara q todo te vaya bien", "Vamoooos reynaaaaa que nosotras te vamos apoyar en todo y si quieres ir a dormir tu duerme que tu team te va apoyar en todoo y soporten envidiosas", expresaron varios de sus seguidores en la publicación oficial.

De esta manera, Samahara Lobatón se prepara para asumir un nuevo reto en un reality de convivencia, esta vez en 'El Sultanato'. Su participación, sumada a la presencia de Renato Rossini Jr., promete convertirse en uno de los elementos que más expectativa genere entre quienes siguen las novedades del nuevo formato.